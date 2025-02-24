50歲女僅高職學歷問「學電腦來得及嗎？」 網建議：考2執照更快

每個人合適的工作不同，要找到心儀的工作也不容易。日前有位女網友表示，自己已經50幾歲了，但只有高職學歷，月薪1萬出頭，想找到不費力的工作，因此求助網友，「我現在學電腦跟語言還來得及嗎？」對此，網友們鼓勵，「一定來得及，現在很多網路資源都免費的」，也有人建議她考堆高機跟天車（固定式起重機）執照。

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她很後悔年輕時不好好讀書，混了一個高職學歷，其餘的工作能力都不會，現在已經50幾歲了，沒有電腦跟語言等技能，擔任兼職工作，月薪只有1萬多。原PO指出，「家人都要我先把身體照顧好，再找其他工作，但現在工作都要年輕、有經驗、手腳快的，這些條件我都沒有」，因此她求助「我想找比較不費力的工作，那些需要會電腦跟語言的職缺，我現在學還來得及嗎？」

文章曝光後，有些網友鼓勵她，「一定來得及，現在網路有很多資源，有免費的課程，真的能學到東西。我現在也付費買了考證照的線上課程，真的很有用又方便」、「學習不分年紀，活到老就學到老」、「可以找看護或清潔工的工作，這些都不需要會電腦」。

也有人建議，「去學堆高機跟天車執照吧」，原PO則回應，「請問我是身高150公分的婦女，可以學習推高機跟天車嗎？去哪裡學呢？」網友回答，「去職業訓練中心問看看，現在很多女性都考過堆高機、天車執照和工安執照，那些執照很好考」。