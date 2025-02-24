她抱怨金融業男生比較吃香 網吐槽：還是跟能力有關

行行出狀元！不過日前有位女網友抱怨，她在銀行工作兩年後，發現金融業的男生很吃香，她指出有位男同事升等升很快，而且考績也很高，讓她無奈表示，「分行女員工都對男生過分親切，對我們女生則是很兇」。不過網友吐槽，「妳們只是能力跟個性比不上人家而已，對方工作能力一定比較好」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在銀行工作後，發現金融業對年輕男生很吃香。因為剛入職的A同事受到所有人喜愛，大家說他「又帥又聰明又乖」，工作上一帆風順，大概一年就從不受重視的櫃檯換到重要的職位，雖然原PO沒有跟A同事密切接觸，不知道對方的工作能力，不過她認為「我只覺得對方是年輕男生，分行的各個阿姨、姊姊都對他過分親切，對我則是很兇很嚴格」。

原PO接著表示，A同事有一個同期一起進來的女同事，兩人剛好都工作5年，但A同事早就成為主管愛將，每次都拿到好考績，順利調到大分行；同期進來的女同事則是在櫃檯做了5年，考績也很普通，明明女同事的學系是中字輩商科，多益分數也很高，反觀A同事則是私立大學商科，讓原PO無奈表示，「最近又有新的年輕男同事要來分行，希望新同事別太帥，不然分行的阿姨們又要展露噁心嘴臉，我也好怕跟別的女同事一樣沒辦法升遷，每年都考績乙」。

不過文章曝光後，許多網友吐槽，「妳們能力跟個性比不上人家而已」、「工作能力一定好的啦，我們銀行之前來一個帥哥，是真的很帥的等級混血臉，加上有胸肌、腹肌那種，可是做了幾年能力沒有很好，不像妳描述的晉升快」、「拿學歷出來比真的蠻好笑的，妳不知道人家工作能力，後面還拿學歷出來比較？學歷好又不代表工作能力強，會升等90%是工作能力比較強啊，人家又帥又聰明又乖，不升他要升誰？我公司也有四大碩員工，但是工作態度跟能力都不怎麼樣的，別再用學歷評斷一個人工作能力啦」。