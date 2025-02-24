「學歷」重要嗎？38歲男國中畢業求職屢碰壁 網：可考學力鑑定

找工作時「學歷」真的是關鍵因素之一嗎？一名男網友發文，稱他38歲想離職，因為自己只有「國中學歷」，導致求職總是碰壁，想去假日班補學歷，但因為目前工作是輪班制而作罷，因此無奈詢問網友：「學歷真的那麼重要嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己目前38歲，在傳產公司做了15年的現場主管，因為某些原因想要轉職，在求職過程中，因為自己只有「國中學歷」，導致面試時主管都會直接拒絕，找了好幾個月屢屢碰壁。

原PO表示，想要去上假日班補學歷，卻因為目前工作是輪班制而不能去。當初因為家庭因素，無法支付他上高中學費，因此才提前出來工作，現今因為「學歷」導致求職碰壁，讓原PO感到很無奈，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友提到可以去參加教育部的高中學歷認證，「教育部每年都會有高中學歷認證，不用真的去學校上課、只要筆試過就會給你高中畢業的文憑」、「有高中學歷鑑定，是8月可以報名，10月考試」；也有人建議可以找遠距離上課的學校，「高中學歷補完，找個可以遠距離上課的大學，順便補大學學歷」、「聽起來感覺學歷對找工作滿重要的，可以找一間學校去讀空中大學，直接跳過讀高中，又可以兼顧一邊工作」。

還有網友分享類似情況的經歷，「我跟你狀況基本一樣，我21歲之後就去國外工作，最高學歷只有高中畢業，現在30歲了，回來台灣兩個月，求職過程我已經自閉了」、「我舅舅大概跟你年紀差不多時也去補學歷，後來的確也換到更好的工作，不過他說補學歷的日子要兼顧上班跟課業很累」。