快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

差勤系統業者遭控下班還交辦工作 勞工要求「離線權」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全國知名差勤系統業者「商合行」被員工控訴違反勞基法，雙方今進行勞資協調前，桃園市產業總工會召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」。記者朱冠諭／攝影
全國知名差勤系統業者「商合行」被員工控訴違反勞基法，雙方今進行勞資協調前，桃園市產業總工會召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」。記者朱冠諭／攝影

全國知名差勤系統業者「商合行」傳出遷廠爭議，今天又被員工控訴，下班後公司主管還透過通訊軟體交辦工作。雙方今進行勞資協調前，桃園市產業總工會召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」。對此，資方代表不願回應。

勞動局表示，上月17日受理勞工與商合行因調動及資遣費、非自願離職證明書、加班費等爭議，申請勞資爭議調解案，於今日上午召開勞資爭議調解委員會；勞檢處另於2月20日受理商合行無理由否准員工請特休及涉未依法給付加班費等事項的檢舉案，後續將派員實施勞檢並依法查處。

「先生在商合行工作超過10年，但卻連請個特休假都被公司駁回！」勞工代表妻子張太太說，下班後常看到丈夫接到公司電話，持續處理主管交辦業務，沒接到還要回電，根本無法好好休息、陪伴孩子，已經影響到家庭生活，希望市府出手協助。

桃園市電子業產業工會理事張倫忠表示，工會收到多名在商合行桃園工廠的勞工投訴，指商合行有否准員工請特休假、並有在下班後仍交辦員工處理工作事務等情事，勞基法第38條第2項規定，特休是勞工排定的權益，否准特休是違法的，商合行是全台承接公部門、大型公國營企業的差勤卡鐘系統廠商卻知法犯法，要求市府公正明查。

桃市產總秘書魏豫綾說，公司主管在下班後於通訊軟體中交辦工作亦屬加班，如果公司多次在下班時間仍打電話給勞工、請勞工排除工作現場問題，應全數列入加班時間、並給予適合的勞務報酬。

桃市產總理事長朱梅雪表示，很多勞工為了配合工作，請了特休假被否決後仍不敢申訴，此外，現在很多主管即使下班時間也會透過通訊軟體，對員工下達命令或工作，希望市府可以站在勞工前線，也讓其他公司有所警惕。

全國知名差勤系統業者「商合行」被員工控訴違反勞基法，雙方今進行勞資協調。記者朱冠諭／攝影
全國知名差勤系統業者「商合行」被員工控訴違反勞基法，雙方今進行勞資協調。記者朱冠諭／攝影

加班費 特休

延伸閱讀

筆記起來！fire 老闆轉職實用三大 QA 全攻略大公開

台鐵控管加班費 員工不滿「被塞24小時輪班監視落石」

中秋摸彩涉賄？羅廷瑋遭控立委當選無效 今判有效確定

遭控染指小40歲陸籍小三還曝露骨照 曹興誠嗆告謝寒冰求償1億

相關新聞

通知錄取後公司卻反悔 勞動局曝要賠求職者2個月工資

有民眾求職被通知錄取，跟原公司提離職確定後，卻遭新錄取的公司反悔，表示要收回錄取通知，這位勞工向北市勞動局陳情，最後調解...

養豬場年收近200萬？她興奮喊「跳槽」 業內人曝真實面貌：別小看

畜牧業是大家眼中辛苦的勞力活，不過如果年薪高達近兩百萬，你可以接受嗎？一名女網友在Dcard分享，近日看到國外養豬場工作年薪達180萬，平均下來月薪至少12萬，忍不住表示「當下真的想大喊，我要跳槽！」，她以「大家會因為高薪想去養豬場工作嗎」為題和網友討論。

差勤系統業者遭控下班還交辦工作 勞工要求「離線權」

全國知名差勤系統業者「商合行」傳出遷廠爭議，今天又被員工控訴，下班後公司主管還透過通訊軟體交辦工作。雙方今進行勞資協調前...

筆記起來！fire 老闆轉職實用三大 QA 全攻略大公開

為追求更好的薪資待遇、福利，上班族轉職動力愈來愈強。為助轉職者一臂之力，104人力銀行整理三大實用QA，包括：如何低調在...

嫌行政職男友沒「錢」途、不上進 女老師反被嗆：半斤八兩

情侶如果論及婚嫁，兩人的未來規劃就需要有共識，一名女網友在Dcard發布貼文表示自己近日和男友討論到結婚，然而對方的薪水與態度讓她非常猶豫。男友的工作不僅沒有發展性，也沒有在好好規劃未來，成天與朋友玩樂的模樣讓她不敢踏入婚姻，貼文曝光後引發網友兩面熱議。

13萬人騎驢找馬！甚至連金飯碗半導體產業也都有人想轉職

年後轉職潮果然搶搶滾，過去一個月，超過27萬名求職者透過104人力銀行找工作。以民生消費產業的上班族人心最浮動；騎驢找馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。