差勤系統業者遭控下班還交辦工作 勞工要求「離線權」

全國知名差勤系統業者「商合行」傳出遷廠爭議，今天又被員工控訴，下班後公司主管還透過通訊軟體交辦工作。雙方今進行勞資協調前，桃園市產業總工會召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」。對此，資方代表不願回應。

勞動局表示，上月17日受理勞工與商合行因調動及資遣費、非自願離職證明書、加班費等爭議，申請勞資爭議調解案，於今日上午召開勞資爭議調解委員會；勞檢處另於2月20日受理商合行無理由否准員工請特休及涉未依法給付加班費等事項的檢舉案，後續將派員實施勞檢並依法查處。

「先生在商合行工作超過10年，但卻連請個特休假都被公司駁回！」勞工代表妻子張太太說，下班後常看到丈夫接到公司電話，持續處理主管交辦業務，沒接到還要回電，根本無法好好休息、陪伴孩子，已經影響到家庭生活，希望市府出手協助。

桃園市電子業產業工會理事張倫忠表示，工會收到多名在商合行桃園工廠的勞工投訴，指商合行有否准員工請特休假、並有在下班後仍交辦員工處理工作事務等情事，勞基法第38條第2項規定，特休是勞工排定的權益，否准特休是違法的，商合行是全台承接公部門、大型公國營企業的差勤卡鐘系統廠商卻知法犯法，要求市府公正明查。

桃市產總秘書魏豫綾說，公司主管在下班後於通訊軟體中交辦工作亦屬加班，如果公司多次在下班時間仍打電話給勞工、請勞工排除工作現場問題，應全數列入加班時間、並給予適合的勞務報酬。