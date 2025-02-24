轉職大軍來了！13萬人騎驢找馬 最想進入半導體、ICT 業
年後轉職大軍來了，104人力銀行24日指出，過去一個月，超過27萬名求職者透過104人力銀行找工作。其中，有超過13萬人騎驢找馬，目前仍在職，但找其他的正職工作。
104人力銀行還提到，以民生消費產業的上班族人心最浮動；騎驢找馬轉職潮，最想前進半導體、軟體及網路業、以及電腦及消費性電子製造業。
其中，「轉職人數最多」TOP 5產業：餐飲、零售、半導體、醫療服務、軟體及網路業，合計4.4萬人、占轉職者的三分之一，這些產業原本的工作者人數相對也較多。
另，「轉職人數增幅最強」TOP 5產業：餐飲、教育服務、婚紗攝影及美容美髮、運動旅遊休閒服務、政治機構，年增幅9%~24%不等，人心相對浮動的產業。
至於「轉職最想去」TOP 3產業：半導體、軟體及網路業、電腦及消費性電子製造業。
為加速求職求才媒合，104人力銀行網站與104工作快找APP同步推出「企業積極徵才與最新聯絡時間」標籤提示。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出，徵才積極度排名前30%的職缺才可獲得「積極徵才中」的綠色友善標籤；為了讓徵才資訊更透明，企業人資7天內的聯絡訊息也會同步顯示「多久之前，聯絡過求職者」。
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