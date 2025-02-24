養豬場年收近200萬？她興奮喊「跳槽」 業內人曝真實面貌：別小看

畜牧業是大家眼中辛苦的勞力活，不過如果年薪高達近兩百萬，你可以接受嗎？一名女網友在Dcard分享，近日看到國外養豬場工作年薪達180萬，平均下來月薪至少12萬，忍不住表示「當下真的想大喊，我要跳槽！」，她以「大家會因為高薪想去養豬場工作嗎？」為題和網友討論。

原PO表示，前陣子看到養豬場年薪高達180萬的新聞，甚至還只是保守估計。不過也清楚天下沒有白吃的午餐，工作內容相對不容易，雖然薪資很吸引人，但在那邊工作要克服的問題很多，不僅得適應環境髒亂，下班身上感覺也會染上排泄物的味道，加上在異國工作的文化差異與住宿環境也都是挑戰。

她坦言光是想到這些就打退堂鼓了，沒有概念這樣CP值到底高不高，不過認為比起在台灣工作，國外的薪水真的都高上很多，非常令人羨慕，也好奇大家真的會願意為高薪去做這些特殊工作嗎？

對此有網友表示，那可能是老闆自己給自己的薪水，真實的養豬場收入可能不是如此。也有內行人補充「配種相關的可能薪水會到接近10萬，但也要真的有技術，普通勞務4萬左右差不多」、「我就是在畜牧場養豬的員工，其實薪水根本沒這麼好，大生大配的時候又超累，但要說髒、臭我覺得還好」、「我記得雖然薪水很高，但月休4天而已，不過上班空閒時間蠻多的就是了」、「看似低階，但如果能把豬養好到送到消費者那關其實非常不容易，不要小看這份工作」、「養豬戶年收入破千的很多，看廠規模、員工月薪6到12萬，全年幾乎不休息」。