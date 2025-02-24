通知錄取後公司卻反悔 勞動局曝要賠求職者2個月工資

有民眾求職被通知錄取，跟原公司提離職確定後，卻遭新錄取的公司反悔，表示要收回錄取通知，這位勞工向北市勞動局陳情，最後調解成立，新公司雇主要賠償勞工2個月工資。

北市勞動局長高寶華表示，雇主已通知求職者錄取，求職者亦回應雇主願意前往任職，雇主亦再應允，應認為勞動契約已成立。

北市勞動局去年底接獲民眾陳情，指去年7月底收到新公司錄取並回覆接受，也確認報到日期，所以這位民眾去年9月向原任職公司提離職，沒想到新公司去年11月初反悔收回錄取通知，造成民眾工作兩頭空。勞動局接獲陳情協助召開勞資爭議調解，並對雇主進行行政指導法令規定，最後調解結果是新公司的雇主，要賠償勞工2個月工資。

勞動局長高寶華表示，求職者因被通知錄取，便著手辦理當時現職工作離職，應具有信賴利益之保護。而雇主應特別留意勞動契約成立的時間點，基於誠實信用原則，雇主不得事後反悔，否則將產生勞資爭議及損害賠償。

高說，雇主能否取消錄取，還是要回歸勞動契約成立的時間點，依照民法第153條規定，勞資雙方如互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。既然勞動契約已經成立，雇主基於誠實信用原則，就不得任意反悔錄取，此時若要終止勞動契約，則應依據勞動基準法第11條或第12條規定辦理。

北市勞動局也呼籲，雇主於招募及聘用都應秉持誠信原則，一經錄取即不得任意反悔，應讓勞工如期報到就職，並應遵守勞動基準法、民法及就業服務法等規範；勞工如遇有類似爭議，也可向勞動局申請勞資爭議調解，可至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，填妥並親簽或蓋章後寄（送）至勞動局，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請，以保障雙方權益。