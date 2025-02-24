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13萬人騎驢找馬！甚至連金飯碗半導體產業也都有人想轉職

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年後轉職潮搶搶滾，又以餐飲業人心最浮動，高居人力銀行轉職人數最多的行業。圖/本報系資料照片
年後轉職潮搶搶滾，又以餐飲業人心最浮動，高居人力銀行轉職人數最多的行業。圖/本報系資料照片

年後轉職潮果然搶搶滾，過去一個月，超過27萬名求職者透過104人力銀行找工作。以民生消費產業的上班族人心最浮動；騎驢找馬轉職潮，最想前進半導體、軟體及網路業、以及電腦及消費性電子製造業。

104人力銀行觀察今年各產業的轉職動能，過去一個月，已有超過13萬人騎驢找馬，目前仍在職，但找其他的正職工作。

「轉職人數最多」前五大產業依序是：餐飲、零售、半導體、醫療服務、軟體及網路業，合計4.4萬人、占轉職者的三分之一，這些產業原本的工作者人數相對也較多。其中餐飲業轉職人數高達12217人，批發業則有10472人，被大家視為金飯碗的半導體業也有7841人尋求轉職，可見不少人仍不滿足於現狀，想要尋求更好機會。

至於「轉職人數增幅最強」的前五大產業則依序是：餐飲、教育服務、婚紗攝影及美容美髮、運動旅遊休閒服務、政治機構，年增幅9%~24%不等，人心相對浮動的產業。「轉職最想去」TOP 3產業：半導體、軟體及網路業、電腦及消費性電子製造業，分別有8455人、6593人及5954人，占想要轉職者比率不低。

為加速求職求才媒合，104人力銀行網站與104工作快找APP同步推出「企業積極徵才與最新聯絡時間」標籤提示。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出，徵才積極度排名前30%的職缺才可獲得「積極徵才中」的綠色友善標籤；為了讓徵才資訊更透明，企業人資7天內的聯絡訊息也會同步顯示「多久之前，聯絡過求職者」。

人力銀行 半導體

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