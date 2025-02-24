護理師離職潮大爆發！醫療院所加薪幅度上看18%拚留任

台灣缺工問題日益嚴峻，不只基層餐飲服務業長期面臨人力缺口，近期受到流感肆虐、諾羅病毒大爆發影響，也讓護理師人力困境問題再次浮上檯面。根據1111人力銀行資料庫顯示，護理師的職缺數超過1萬筆，跟去年同期相比成長將近一成。為了緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪手段希望增加留任率，加薪幅度最高上看18%，還有推薦獎金等額外獎勵，希望彌補人力缺口。

根據最新數據顯示，2024年12月有381名護理人員離職，2025剛開年更有324人離開，顯示即便在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇放棄年終離開職場，更凸顯護理工作的嚴峻現況。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，護理人才荒，除了受到少子化及就業意向改變影響之外，現在連產後護理、長照機構、安養中心、月子中心等都來搶才，僧少粥多更加劇第一線醫療機構的缺工壓力。

根據1111人力銀行調查發現，護理人員對工作的滿意度極低，平均只有46.7分，與及格的60分相距甚遠。而護理人員對工作最不滿意的部分包括「薪資偏低」75.6%、「加薪慢/幅度少」60.3%、「護病比過高」57.9%、「人力吃緊」57.9%、「工時長」49.3%，還有「輪班制」45.6%。

調查中更直指，促使護理人員離開工作的因素包括有「薪資待遇與付出不成正比」79.6%、「常態加班身心俱疲」54.6%、「護病比過高」53.6%、「責任制壓力過大」48.6%。網路上也有不少人分享護理師的辛酸：「加薪沒錯，但身體壞光光」、「看自己的年收入越來越多但是身體越來越不好」，但也有人反向思考「所以也可以一直辭，直到找到覺得適合自己的，反正大家都需要你。」

為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行特別推出「找工作送1萬」活動，並加碼送出台積電（2330）股票，展現對求職者的全力支持。即日起，無論新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿三個月且經審核通過，即有機會獲得一萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。此外，為了感謝求職者努力付出，即日起只要在1111人力銀行找到工作並完成「到職回報」，就能獲得台積電股票抽獎資格，並於3月13日（四）線上直播抽獎。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，這項活動不僅要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值，更展現出1111人力銀行作為全台上班族的堅實後盾。活動開跑一個多月，已經有超過千名求職者進行到職回報，其中不乏台大、成大、師大碩士，職務類別更橫跨工程師、護理師、醫檢師、室內設計師等跨域專業人才。

年後轉職成功錄取高科技設備研製公司高級工程師的張先生表示，本身是1111人力銀行的會員，認為app的介面設計直覺流暢、工作推薦功能準確度高，他在經歷三輪面試後順利錄取，而正式錄取與薪資通知則在面試後三天內收到，流程高效且順暢。張先生說，「找工作送一萬」活動，讓他在求職過程中更添信心與動力，「還不敢想自己能否抽到台積電股票」，目前希望先力求表現專注在工作上。