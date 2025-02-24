快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌行政職男友沒「錢」途、不上進 女老師反被嗆：半斤八兩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中學老師憂心論及婚嫁的男友職業沒發展性又不上進。 示意圖／ingimage
一名中學老師憂心論及婚嫁的男友職業沒發展性又不上進。 示意圖／ingimage

情侶如果論及婚嫁，兩人的未來規劃就需要有共識。一名女網友在Dcard發布貼文表示自己近日和男友討論到結婚，然而對方的薪水與態度讓她非常猶豫。男友的工作不僅沒有發展性，也沒有在好好規劃未來，成天與朋友玩樂的模樣讓她不敢踏入婚姻，貼文曝光後引發網友兩面熱議。

原PO透露，自己目前28歲是國中老師，男友35歲是醫美診所行政職。她補充，男友雖然是企管系畢業，但沒有考取任何證照，下班時間也只會與朋友玩樂。她坦言男友對自己很好，但真的太不為未來著想，明明年紀不小了月薪依舊不高，比較年輕的原PO薪水已經稍微超過他，未來也會調薪。

她表示男友家境普通，目前住在家裡，還要幫家裡還房貸，所以兩人即使結婚大概也沒辦法再買房，單靠她的薪水也買不起，如果結婚感覺經濟壓力會很大，大概也沒辦法養小孩。

貼文曝光後不少網友吐槽兩人「半斤八兩」，「說真的妳職業也沒發展性，也沒啥好嫌人家的」、「穩定工作不偷不搶，也沒有跟妳借錢，被妳這樣私下說他」、「一個公務員說別人工作沒發展性」。

不過也有人幫原PO補血，「妳在意的是他的態度吧？他目前做什麼根本不是主要原因」、「考量經濟這件事本身完全沒錯，但是妳的價值觀轉變導致現在的掙扎」、「公教勝在穩定，而非薪資水準。以結婚對象而言確實會想找穩定性比較高的職業」、「對未來沒有規劃的人，不適合走入婚姻，可以只交往就好」、「他的問題就是在於沒上進心，然後薪水低吧」。

婚姻 男友 職業 薪資

延伸閱讀

爸爸得知姊姊懷孕直接送一間房 他嫉妒「待遇差太多」

老透天髒亂還有壁癌！她自卑拒帶男友回家 網建議：先坦白

吃薑母鴨鄰桌女童高分貝尖叫 她勸阻反遭家長嗆「小孩本來就會吵」

別第一個倒！尾牙春酒防醉攻略曝 營養師示警：喝多小心失智

相關新聞

通知錄取後公司卻反悔 勞動局曝要賠求職者2個月工資

有民眾求職被通知錄取，跟原公司提離職確定後，卻遭新錄取的公司反悔，表示要收回錄取通知，這位勞工向北市勞動局陳情，最後調解...

嫌行政職男友沒「錢」途、不上進 女老師反被嗆：半斤八兩

情侶如果論及婚嫁，兩人的未來規劃就需要有共識，一名女網友在Dcard發布貼文表示自己近日和男友討論到結婚，然而對方的薪水與態度讓她非常猶豫。男友的工作不僅沒有發展性，也沒有在好好規劃未來，成天與朋友玩樂的模樣讓她不敢踏入婚姻，貼文曝光後引發網友兩面熱議。

13萬人騎驢找馬！甚至連金飯碗半導體產業也都有人想轉職

年後轉職潮果然搶搶滾，過去一個月，超過27萬名求職者透過104人力銀行找工作。以民生消費產業的上班族人心最浮動；騎驢找馬...

護理師離職潮大爆發！醫療院所加薪幅度上看18%拚留任

台灣缺工問題日益嚴峻，不只基層餐飲服務業長期面臨人力缺口，近期受到流感肆虐、諾羅病毒大爆發影響，也讓護理師人力困境問題再...

台鐵第2波從業人員甄試正取699人 3220人拚筆試爭入職門票

為補足人力，台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名，今天台北、台中、高雄、花...

跟公司約好報到時間「還可以改嗎」？人資曝真相：最好乖乖報到

收到錄取通知信後，上面的報到時間能更改嗎？一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。