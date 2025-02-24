嫌行政職男友沒「錢」途、不上進 女老師反被嗆：半斤八兩

情侶如果論及婚嫁，兩人的未來規劃就需要有共識。一名女網友在Dcard發布貼文表示自己近日和男友討論到結婚，然而對方的薪水與態度讓她非常猶豫。男友的工作不僅沒有發展性，也沒有在好好規劃未來，成天與朋友玩樂的模樣讓她不敢踏入婚姻，貼文曝光後引發網友兩面熱議。

原PO透露，自己目前28歲是國中老師，男友35歲是醫美診所行政職。她補充，男友雖然是企管系畢業，但沒有考取任何證照，下班時間也只會與朋友玩樂。她坦言男友對自己很好，但真的太不為未來著想，明明年紀不小了月薪依舊不高，比較年輕的原PO薪水已經稍微超過他，未來也會調薪。

她表示男友家境普通，目前住在家裡，還要幫家裡還房貸，所以兩人即使結婚大概也沒辦法再買房，單靠她的薪水也買不起，如果結婚感覺經濟壓力會很大，大概也沒辦法養小孩。

貼文曝光後不少網友吐槽兩人「半斤八兩」，「說真的妳職業也沒發展性，也沒啥好嫌人家的」、「穩定工作不偷不搶，也沒有跟妳借錢，被妳這樣私下說他」、「一個公務員說別人工作沒發展性」。

不過也有人幫原PO補血，「妳在意的是他的態度吧？他目前做什麼根本不是主要原因」、「考量經濟這件事本身完全沒錯，但是妳的價值觀轉變導致現在的掙扎」、「公教勝在穩定，而非薪資水準。以結婚對象而言確實會想找穩定性比較高的職業」、「對未來沒有規劃的人，不適合走入婚姻，可以只交往就好」、「他的問題就是在於沒上進心，然後薪水低吧」。