快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

跟公司約好報到時間「還可以改嗎」？人資曝真相：最好乖乖報到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。示意圖／Ingimage

收到錄取通知信後，上面的報到時間能更改嗎？一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「收到錄取通知後『何時能到職』」為題，指出自己上網查過，若被問「何時能到職」，通常2周到1個月都是能被接受的時間，但她之前和對方主管承諾三週後可以報到，若想改成一個月，會不會讓對方覺得自己不想入職？同時也好奇，若本來就回答一個月，要用什麼理由比較能被接受？

貼文一出後，多數網友都表示「若真的想延後到職，建議越早告知公司越好，另外可以說一些合理的理由」、「如果我是主管，確實會覺得你態度反覆不定，感覺你不是很重視、滿意這份工作，可能是還在騎驢找馬，那可能在入職前對方還會再面試其他人」、「有好有壞，時間拉長，雙方都可能變卦而告吹」、「妳自己已經壓日期了，除非遇到重大事故，不然妳會黑掉」。

此外，也有部分內行網友指出「我是人資，對於臨時反悔或改約報到日期的人選感到反感，公司流程、制度、簽核、教育訓練全都要重新調整，增加溝通成本，也造成未來主管的不佳印象。特殊情況可以特殊處理，建議你真的想改，就找個合理的理由」、「我是人資，你自己答應的事有變卦，我們人資都很討厭，因為全公司不是只有你的職缺要找人，很多安排好的事情跟簽文都要重弄，我勸你還是乖乖報到」。

主管 人資 職缺 面試

延伸閱讀

連鎖KTV給不到最低薪資 還稱「給年終」就不用給過年出勤薪水

大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

連自己也遭殃…菜鳥驚覺直屬主管遭冷凍 過來人急勸：快逃

9年級生同事「天天準時下班」害他加班 網友全不挺：有問題的是你

相關新聞

跟公司約好報到時間「還可以改嗎」？人資曝真相：最好乖乖報到

收到錄取通知信後，上面的報到時間能更改嗎？一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北汐止徵才活動上千職缺 超過300人來找頭路

新北市聯合徵才活動，今(21)日，在汐止行政中心11樓舉行，現場來了不少人來找工作，當天29家廠商提供超過一千個工作機會，吸引不少民眾就近找工作，當天超過300人來找頭路，媒合率也難得的超過五成。

外籍演藝人員淪人口販運被害人 勞動部研議修正法規

監察院今天透過新聞稿指出，有肯亞籍白領移工以「藝術及演藝」專長受聘僱來台，卻遭雇主以非僱傭關係規避勞基法適用，又被迫從事...

新北公布違法雇主共罰1688萬 統聯已8次被罰

新北市勞工局公布今年第1波違法雇主名單，總計開罰338家業者，總罰鍰金額達1,688萬6,000元。違反勞基法部分仍以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付勞工工資，第三則是未依法置備出勤紀錄或逐

113年投保薪資申報不實罰1.4億 勞保局推試算系統

雇主替勞工投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險時，應依投保薪資分級表確實申報。勞動部勞工保險局今天公布，去年共有28...

主管揪3缺點怨新人擺爛「不怕被裁」 眾人不挺反轟：自以為優越

台灣的職場文化有不少讓人詬病的問題，例如薪資、工時、加班等，使得員工、主管兩造對彼此很有意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。