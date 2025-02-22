跟公司約好報到時間「還可以改嗎」？人資曝真相：最好乖乖報到

新北市聯合徵才活動，今(21)日，在汐止行政中心11樓舉行，現場來了不少人來找工作，當天29家廠商提供超過一千個工作機會，吸引不少民眾就近找工作，當天超過300人來找頭路，媒合率也難得的超過五成。

2025-02-21 18:48