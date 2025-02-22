跟公司約好報到時間「還可以改嗎」？人資曝真相：最好乖乖報到
收到錄取通知信後，上面的報到時間能更改嗎？一名網友分享，自己本來告訴對方主管三週後可以報到，但好奇發問「若想更改報到時間，會不會不好？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「收到錄取通知後『何時能到職』」為題，指出自己上網查過，若被問「何時能到職」，通常2周到1個月都是能被接受的時間，但她之前和對方主管承諾三週後可以報到，若想改成一個月，會不會讓對方覺得自己不想入職？同時也好奇，若本來就回答一個月，要用什麼理由比較能被接受？
貼文一出後，多數網友都表示「若真的想延後到職，建議越早告知公司越好，另外可以說一些合理的理由」、「如果我是主管，確實會覺得你態度反覆不定，感覺你不是很重視、滿意這份工作，可能是還在騎驢找馬，那可能在入職前對方還會再面試其他人」、「有好有壞，時間拉長，雙方都可能變卦而告吹」、「妳自己已經壓日期了，除非遇到重大事故，不然妳會黑掉」。
此外，也有部分內行網友指出「我是人資，對於臨時反悔或改約報到日期的人選感到反感，公司流程、制度、簽核、教育訓練全都要重新調整，增加溝通成本，也造成未來主管的不佳印象。特殊情況可以特殊處理，建議你真的想改，就找個合理的理由」、「我是人資，你自己答應的事有變卦，我們人資都很討厭，因為全公司不是只有你的職缺要找人，很多安排好的事情跟簽文都要重弄，我勸你還是乖乖報到」。
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