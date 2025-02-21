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新北汐止徵才活動上千職缺 超過300人來找頭路

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止徵才活動這次提供超過一千個工作職缺，也吸引來超過三百位民眾洽詢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止徵才活動這次提供超過一千個工作職缺，也吸引來超過三百位民眾洽詢。 圖／觀天下有線電視提供

新北市聯合徵才活動，今(21)日，在汐止行政中心11樓舉行，現場來了不少人來找工作，當天29家廠商提供超過一千個工作機會，吸引不少民眾就近找工作，當天超過300人來找頭路，媒合率也難得的超過五成。

這次有連鎖藥局、科技公司、量販業、餐飲業等，提供多元職缺，民眾來現場先填履歷，接著看看有什麼適合的職缺，現場就可以面試，對於可以就近找工作，民眾認為很方便，而且現場就可以跟廠商面試，不用跑來跑去。

汐止就業服務站長林家淯指出，為了有求職需求的民眾、以及廠商有缺工的需求，今天辦理徵才活動，總共邀請了29家的廠商，總共有一千多個以上的職缺，最高全職的薪資可達7萬元以上，也有很多是時薪200元以上兼職的工作。

林家淯提到，整個活動會場有安排工作人員，現場協助引導，一進門的門口就有求職的履歷表、求職的DM可以參考，填寫完求職履歷表以後，可以直接到現場29個的攤位上，直接跟廠商做面試。

儘管天氣轉冷又下雨，不過來找工作的人比去年還要多，根據統計，今年汐止首場徵才活動，當天參加人數有316人，投遞的履歷數有226人次，擬錄用數119人次，初步媒合率是52.7%，超過五成。

履歷表 求職

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