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試用期滿薪資3.6萬元 台水招募386名生力軍

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣自來水公司為補充基層人力，促進經驗傳承，開出約386個基層職缺，114年評價職位人員甄試簡章21日上網公告，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名。

預計錄取技術士316人、營運士70人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，報名期間自今年3月6日起至17日止，一律採網路報名方式辦理。

台水進一步指出，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由3.2萬元調整至近3.6萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達3.9萬元。

台水還提到，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期為2025年5月10日、複試測驗日期為6月21日至22日。各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。

有意報考者可上甄試網站（https://water114-re.twrecruit.com.tw）或至自來水全球資訊網→公告資訊→本公司就業資訊（https://www.water.gov.tw/ch/Subject?nodeId=715）查詢或下載列印。

台水

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