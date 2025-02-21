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新北公布違法雇主共罰1688萬 統聯已8次被罰

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市勞工局公布今年第1波違法雇主名單，總計開罰338家業者，總罰鍰金額達1,688萬6,000元。違反勞基法部分仍以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付勞工工資，第三則是未依法置備出勤紀錄或逐日記載勞工出、退勤時間。另外違反職安法部分，則以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。

勞工局表示，本次違法裁罰名單，「統聯客運」使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，加上僱用勞工人數達1,400餘人，因此遭重罰80萬元。「全台物流」亦有使勞工超時工作，甚至使勞工單月加班高達93小時，且已是第5次違反同一規定，加上僱用勞工人數達640餘人，遭重罰35萬元。另外，「萬達寵物事業」及「達岳運動用品」均因未依法計給勞工加班費，且未依法給予勞工休息時間或使勞工超時工作，又非初次違反同一規定，各遭罰16萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，雇主知悉職場有性騷擾行為時，應採取立即有效的糾正及補救措施，如有違反規定，最高可處100萬元罰鍰。此外，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，勞工局已於109年6月8日修正公告新裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，免遭高額罰鍰。

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加班費 勞工局

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