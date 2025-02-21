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實習徵才高峰期 3家世界級企業參訪...北市青年局限額最多30人
每年第一季為實習徵才高峰期，台北市青年局不只與就業服務處合作、3月22日舉辦「青年職涯×就業博覽會」，今年加碼推出世界級企業參訪，包含台灣萊雅、台灣微軟與華碩電腦，另有2場實習博覽會前導系列講座，全都免費參加。
3場指標性企業導覽，首場2月26日參訪「台灣萊雅」，探索美妝產業的最新趨勢與國際企業的職場文化，3月8日前往「台灣微軟」，了解全球科技發展，也可爭取前端技術支援、APP開發技術等相關實習機會，3月11日則到「華碩電腦」認識台灣科技產業的職場生態，介紹進入科技產業可能性的華碩校園CEO實習計畫。
青年局表示，3場參訪報名須經審核，正取20至30人不等，青年實地參訪能夠深入認識企業運作模式，了解不同產業發展趨勢，也有機會與企業直接對接，爭取實習機會。
2場求職技巧講座，3月9日「衣見鍾情：面試穿搭全攻略」邀請心理諮商與形象顧問簡孜育，解析如何穿搭展現專業形象，提升面試第一印象；3月16日「HR的視角：打造吸睛履歷的秘訣」由「不只是人資」Podcast創辦人Miriam分享HR篩選履歷的關鍵視角，並提供履歷撰寫與優化指導，協助青年於求職過程脫穎而出。
青年局說，系列活動是3月22日「青年職涯 × 就業博覽會」的暖身計畫，透過企業參訪與職涯講座，讓青年提前做好求職準備，把握與企業面對面交流的機會；博覽會當日匯聚36家知名企業，提供超過百項實習機會，協助青年成功媒合適合的職缺。活動與講座可至青年局官網報名。
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