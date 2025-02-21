快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

主管揪3缺點怨新人擺爛「不怕被裁」 眾人不挺反轟：自以為優越

聯合新聞網／ 綜合報導
加班一直是台灣職場文化中爭議的問題之一。 圖／ingimage
加班一直是台灣職場文化中爭議的問題之一。 圖／ingimage

台灣的職場文化有不少讓人詬病的問題，例如薪資、工時、加班等，使得員工、主管兩造對彼此很有意見。有網友透露身邊一名友人剛升管理職，但不滿底下一名新人剛入職就開始擺爛，不僅不加班專案的進度都壓到期限快到才交，還會故意裝不懂，甚至嗆聲不怕被裁員，讓友人非常頭痛。

原PO在Dcard以「不怕裁員的人是不是無敵了？」為題發文，他說朋友抱怨底下一名新人很難搞，明明面試的時候學歷跟實做都很好，沒想到一入職就擺爛，除了不願意加班，每天下班時間一到就走人，還會偷藏專案進度，每次都是最後期限才交，另外很多會做的東西都故意裝不懂、不會做，讓友人非常傷腦筋。

朋友找這名新人約談溝通，沒想到對方竟然無所謂，還表示自己不缺錢、不擔心績效，大不了裁掉，不怕找不到下一家，一席話讓原PO聽了搖頭，想問「這種人是不是無敵了？」

貼文引起爭議，眾人紛紛留言砲轟，「不加班不是很正常嗎？不要把自己的奴性丟給別人，很丟臉」、「為什麼要加班，是主管失職錯估人力，還是純粹想壓榨下面？遇到這種主管還是快逃吧，加班自以為優越」、「他用規定的時間做完他該做的工作，只是沒有多做不屬於他的工作而已，這樣是擺爛了什麼？」、「台灣加班文化，就是被認為常態加班合理的主管搞起來的」。

但也有網友有不同看法，「東西都有做出來其實還好吧，如果覺得他工作輕鬆就加loading（加重），沒做好就review（審核、審查）他，考績打差他自然就消失了」、「跳槽不是會問前公司表現如何？新人這樣感覺會仕途不順」、「這位新人目前的態度是十分消極且不可持續的，長期下去對他自己、團隊以及公司都不會有好處。對於這樣的情況，作為管理者的朋友應該在不違背自己的原則下，採取適當的管理行動來應對這種挑戰」。

加班 裁員

延伸閱讀

金門「到院前12導程心電圖專案」 提升急救效率

全國同步查緝依托咪酯專案 阻3415顆喪屍煙彈流入市面

美駐華使館大裁員在即 傳最快周五發通知 建交後最大規模

台南遠東香格里拉飯店「週年慶」 第二波強檔住房優惠釋出

相關新聞

主管揪3缺點怨新人擺爛「不怕被裁」 眾人不挺反轟：自以為優越

台灣的職場文化有不少讓人詬病的問題，例如薪資、工時、加班等，使得員工、主管兩造對彼此很有意見。

實習徵才高峰期 3家世界級企業參訪...北市青年局限額最多30人

每年第一季為實習徵才高峰期，台北市青年局不只與就業服務處合作、3月22日舉辦「青年職涯×就業博覽會」，今年加碼推出世界級...

訓練補助提高至10萬 7年級女生實現斜槓經營咖啡工作室

勞動部為協助在職勞工提升所需職能，或培養第二專長開啟更多職業發展機會，推出產業人才投資訓練課程，今年起補助提高至10萬元...

半導體、AI夯卻遇人才荒 新北推專才媒合平台留用專才

半導體、AI等重點產業人才需求提升，為協助企業徵才，新北經發局推動企業專才媒合平台，與中央一起與北部大學產學合作，緩解企...

新北公布違法雇主開罰338家 統聯客運超時工作重罰80萬

新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單，共開罰338家業者，違反勞基法部分仍以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付...

64%求職者坦言用 AI 寫履歷 專家籲三大關鍵特別提醒

你也曾用AI寫履歷嗎？面試心得分享平台《面試趣》舉行社群調查，高達64%的求職者承認使用 AI 協助撰寫履歷，其中 44...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。