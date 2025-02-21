主管揪3缺點怨新人擺爛「不怕被裁」 眾人不挺反轟：自以為優越

台灣的職場文化有不少讓人詬病的問題，例如薪資、工時、加班等，使得員工、主管兩造對彼此很有意見。有網友透露身邊一名友人剛升管理職，但不滿底下一名新人剛入職就開始擺爛，不僅不加班，專案的進度都壓到期限快到才交，還會故意裝不懂，甚至嗆聲不怕被裁員，讓友人非常頭痛。

原PO在Dcard以「不怕裁員的人是不是無敵了？」為題發文，他說朋友抱怨底下一名新人很難搞，明明面試的時候學歷跟實做都很好，沒想到一入職就擺爛，除了不願意加班，每天下班時間一到就走人，還會偷藏專案進度，每次都是最後期限才交，另外很多會做的東西都故意裝不懂、不會做，讓友人非常傷腦筋。

朋友找這名新人約談溝通，沒想到對方竟然無所謂，還表示自己不缺錢、不擔心績效，大不了裁掉，不怕找不到下一家，一席話讓原PO聽了搖頭，想問「這種人是不是無敵了？」

貼文引起爭議，眾人紛紛留言砲轟，「不加班不是很正常嗎？不要把自己的奴性丟給別人，很丟臉」、「為什麼要加班，是主管失職錯估人力，還是純粹想壓榨下面？遇到這種主管還是快逃吧，加班自以為優越」、「他用規定的時間做完他該做的工作，只是沒有多做不屬於他的工作而已，這樣是擺爛了什麼？」、「台灣加班文化，就是被認為常態加班合理的主管搞起來的」。

但也有網友有不同看法，「東西都有做出來其實還好吧，如果覺得他工作輕鬆就加loading（加重），沒做好就review（審核、審查）他，考績打差他自然就消失了」、「跳槽不是會問前公司表現如何？新人這樣感覺會仕途不順」、「這位新人目前的態度是十分消極且不可持續的，長期下去對他自己、團隊以及公司都不會有好處。對於這樣的情況，作為管理者的朋友應該在不違背自己的原則下，採取適當的管理行動來應對這種挑戰」。