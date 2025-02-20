暑假職場探索東縣府媒合200職缺 5月開放學生投履歷

台東縣政府今天舉行記者會，宣布今年暑假將媒合200職缺，讓青年學子探索職場，預計3月開放台東有需要用人單位提案，5月開放學生投履歷。

台東縣長饒慶鈴在記者會中表示，為協助青年學子探索職涯方向，台東縣政府連續3年推出青年暑期職場體驗，今年預計提供200名職缺，讓學生提前接觸職場文化，進一步了解職涯發展方向，鼓勵學子踴躍參加，為自己未來加分。

她表示，縣府致力提供青年在求學階段探索台東文化的機會，延續前2年辦理初衷，邀請全國青年學子暑假來台東體驗慢生活魅力，深入認識台東，也盼藉此讓更多青年人才回流，幫助在地產業注入新活力，促進經濟與人力資源發展。

主辦單位台東縣政府民政處說明，今年預計於3月1日至3月31日提供用人單位提案，縣府將於4月份進行審查，5月1日至6月13日開放學生線上投履歷及面試，6月公告學生錄取名單，7、8月進行職場體驗，縣政府也將電話關懷或訪視。

這次預計提供私部門及第3部門共200名職缺做媒合，其中包括5名縣政府地政處「測出未來、量出夢想－開發青年學子為未來測量專技人才培育計畫」的體驗員額。

民政處表示，第3部門職缺包含活動協助員、社會工作服務學習助理、永續旅遊資料搜集等；私部門有文創商品管理設計開發、產品包裝設計、戶外體驗活動助理教練等熱門職缺。

去年度計畫原定200個職缺，由於報名參加踴躍，縣政府再加碼名額，共核定250個職。根據後續調查，學生與單位對於整體計畫的滿意度平均達94%，且不少學生在體驗結束後選擇留在體驗單位服務，展現職場體驗對於職涯規劃的重要。