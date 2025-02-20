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半導體、AI夯卻遇人才荒 新北推專才媒合平台留用專才

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北攜手國際專才至虎山實業股份有限公司企業參訪，透過分組交流方式，提供國際生與企業更多互動機會。圖／新北市經發局提供
新北攜手國際專才至虎山實業股份有限公司企業參訪，透過分組交流方式，提供國際生與企業更多互動機會。圖／新北市經發局提供

半導體、AI等重點產業人才需求提升，為協助企業徵才，新北經發局推動企業專才媒合平台，與中央一起與北部大學產學合作，緩解企業人才需求，也讓來自菲律賓、印尼、越南、馬來西亞等在台國際學生或是在台外國人士留在台灣繼續工作。

為了解決企業人才缺，新北從2023年起推動企業專才媒合平台，盤點企業需求及大專院校供給，解決企業對人才的需求，加強與學界合作，成功促成「志聖工業與明志科大」推動公費生計畫，以及「金元三汽車與黎明技術學院」簽署產學攜手合作計畫後，又陸續與東南科大、明志科大媒合成功實習計畫。

經發局表示，去年聚焦企業國際專才，5月與中央合作辦理「企業聘用國際專才說明會」，6月帶領35位來自印度、印尼、越南與菲律賓等新南向國家的外籍學生，參訪位於新北市瑞芳工業區「廣運機械工程」與「虎山實業」，深入了解企業文化和經營模式，助於外籍生於對於台灣就業環境了解。

9月辦理地方首創「國際專才媒合大會」，成功吸引28家新北優質企業、逾200位求職者報名，成功媒合泰國、印尼、德國及美國籍共8位專才順利聘至遠東生醫、睿澤、福裕及廣運機械等新北企業。

參與企業參訪及媒合大會的廣運機械工程表示，除了台灣總部，還有越南生產基地及泰國子公司，公司看重專業技能與執行能力。

參加訪廠的輔仁大學僑生聯誼會鄭姓學生表示，他來自印尼，對於未來的職涯規畫一直沒有明確的方向，且身邊許多學長姐因為找不到合適的工作而只能回到母國。透過活動了解新北的狀況，決定要留在新北發揮所長。

經發局指出，近年少子化影響下，產業亦因缺工問題面臨經營課題，為服務新北企業人才需求，今年起將以平台角色，藉由常態性計畫方式辦理「產學合作媒合」，透過專人專責媒合服務，以及表單建立以縮短媒合時間，並透過深度媒合洽談，讓企業快速找到合適對接人才。

印尼 成功

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