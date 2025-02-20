快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費、5年內分居3年可訴請離婚 修法溯及既往

NBA／唐西奇熄火、詹姆斯關鍵三分未進 湖人遭黃蜂逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

訓練補助提高至10萬 7年級女生實現斜槓經營咖啡工作室

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供
林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供

勞動部為協助在職勞工提升所需職能，或培養第二專長開啟更多職業發展機會，推出產業人才投資訓練課程，今年起補助提高至10萬元；從事貿易專員的林姿君，因家中複合式餐廳供餐所需，報名產投課程學習沖煮咖啡，卻培養出興趣、一頭栽入這黑金產業，不僅考取多張國際證照，還成立咖啡工作室，開啟斜槓人生。

林姿君說，成立工作室後才發現，咖啡製程有多不易，從選豆、烘豆、測豆至包裝，需耗時近10小時才完成一包咖啡，且初期投入的設備成本就超過60萬元，但每當顧客給予正面迴響，就能支撐她繼續前行，精湛手藝讓她在逾百人的烘豆交流賽中獲得亞軍，她鼓勵想培養第二專長的在職勞工，「善用政府資源、投資自己，保持好奇心、不畫地自限，透過進修和學習，興趣也能成為事業。」

林姿君是參訓熟客，陸續參加過多國語言實務、社群行銷、點心麵包等34門課程，所以當家中餐廳需要沖煮咖啡師時，首選就是報名產投課程，原以為只是學習如何沖煮、操作咖啡機、拉花技巧等，參訓後才發現咖啡領域博大精深，從原本的技能所需，激發起對於咖啡的興趣，除陸續報名多門產投咖啡課程，更自費近20萬考取5張SCA國際咖啡師證照，進而成立咖啡工作室、客製化咖啡產品。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為讓15歲以上在職勞工強化職場競爭力，培養其第二職能專長，勞動部推出產業人才投資訓練課程，由政府補助8成訓練費用，而符合中高齡、身心障礙等特定對象身份在職者，還可享全額補助；今年上半年將開辦524班次課程，涵蓋水電修繕、營業用動力小船駕駛、寵物服飾打版設計、裝潢木工實務、企業財表解析、3D動畫與AI共創、智慧農業植保機、新多益職場英文、日式居酒屋料理等，相關訊息請至台灣就業通「在職訓練網」查詢，或撥打專線(06)6985945轉分機1526洽詢。

林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供
林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供
林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供
林姿君透過產投課程的啟發，及自身的進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室。圖／勞發署雲嘉南分署提供

咖啡 餐廳

延伸閱讀

喝哪種飲料最容易讓人跑廁所？第一名居然不是咖啡或茶

咖啡與法餐的完美配搭！米其林星級主廚吳定祐以Nespresso 頂級咖啡開啟味蕾的華麗冒險

「這樣點」可頌半價！朝聖傳奇咖啡「Bacha Coffee」經典組合　免久候還能省荷包

陳妍希母子被陳曉狠甩有「炸裂」原因？工作室怒發聲明

相關新聞

訓練補助提高至10萬 7年級女生實現斜槓經營咖啡工作室

勞動部為協助在職勞工提升所需職能，或培養第二專長開啟更多職業發展機會，推出產業人才投資訓練課程，今年起補助提高至10萬元...

半導體、AI夯卻遇人才荒 新北推專才媒合平台留用專才

半導體、AI等重點產業人才需求提升，為協助企業徵才，新北經發局推動企業專才媒合平台，與中央一起與北部大學產學合作，緩解企...

新北公布違法雇主開罰338家 統聯客運超時工作重罰80萬

新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單，共開罰338家業者，違反勞基法部分仍以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付...

64%求職者坦言用 AI 寫履歷 專家籲三大關鍵特別提醒

你也曾用AI寫履歷嗎？面試心得分享平台《面試趣》舉行社群調查，高達64%的求職者承認使用 AI 協助撰寫履歷，其中 44...

四成新世代求職者不帶履歷面試 27%認為公司應該自己印

面試心得分享平台《面試趣》近期在社群發起「已投履歷的公司，面試還要帶紙本履歷嗎？」非正式調查，結果顯示新世代對求職文化的...

回響／勞檢員人力荒 爭取久任獎金

本報日前專題報導勞檢員的工作高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。勞動部昨表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，將研擬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。