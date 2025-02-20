訓練補助提高至10萬 7年級女生實現斜槓經營咖啡工作室

勞動部為協助在職勞工提升所需職能，或培養第二專長開啟更多職業發展機會，推出產業人才投資訓練課程，今年起補助提高至10萬元；從事貿易專員的林姿君，因家中複合式餐廳供餐所需，報名產投課程學習沖煮咖啡，卻培養出興趣、一頭栽入這黑金產業，不僅考取多張國際證照，還成立咖啡工作室，開啟斜槓人生。

林姿君說，成立工作室後才發現，咖啡製程有多不易，從選豆、烘豆、測豆至包裝，需耗時近10小時才完成一包咖啡，且初期投入的設備成本就超過60萬元，但每當顧客給予正面迴響，就能支撐她繼續前行，精湛手藝讓她在逾百人的烘豆交流賽中獲得亞軍，她鼓勵想培養第二專長的在職勞工，「善用政府資源、投資自己，保持好奇心、不畫地自限，透過進修和學習，興趣也能成為事業。」

林姿君是參訓熟客，陸續參加過多國語言實務、社群行銷、點心麵包等34門課程，所以當家中餐廳需要沖煮咖啡師時，首選就是報名產投課程，原以為只是學習如何沖煮、操作咖啡機、拉花技巧等，參訓後才發現咖啡領域博大精深，從原本的技能所需，激發起對於咖啡的興趣，除陸續報名多門產投咖啡課程，更自費近20萬考取5張SCA國際咖啡師證照，進而成立咖啡工作室、客製化咖啡產品。