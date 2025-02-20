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新北公布違法雇主開罰338家 統聯客運超時工作重罰80萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單，共開罰338家業者，總罰鍰達1688萬6000元。圖／新北勞工局提供
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單，共開罰338家業者，總罰鍰達1688萬6000元。圖／新北勞工局提供

新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單，共開罰338家業者，違反勞基法部分仍以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付勞工工資，第三則是未依法置備出勤紀錄或逐日記載勞工出、退勤時間，總罰鍰達1688萬6000元。

新北勞工局長陳瑞嘉說，雇主知悉職場有性騷擾行為時，應採取立即有效的糾正及補救措施，如有違反規定，最高可處100萬罰鍰。此外，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，勞工局已於2020年6月8日修正公告新裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

勞工局指出，統聯客運使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，加上僱用勞工人數達1400餘人，因此遭重罰80萬。全台物流勞工也超時工作，勞工甚至單月加班高達93小時，已是第5次違反同一規定，加上僱用勞工人數達640餘人，遭重罰35萬；另外，萬達寵物事業、達岳運動用品均因未依法計給勞工加班費，且未依法給予勞工休息時間或使勞工超時工作，又非初犯，各罰16萬。

另外違反職安法部分，則以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。以上名單皆已匯入新北勞動雲違法雇主查詢專區

加班費 雇主

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