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64%求職者坦言用 AI 寫履歷 專家籲三大關鍵特別提醒

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

你也曾用AI履歷嗎？面試心得分享平台《面試趣》舉行社群調查，高達64%的求職者承認使用 AI 協助撰寫履歷，其中 44% 表示「會大幅修改 AI 生成的內容」，20% 則「全部交給 AI」處理。另有 32% 受訪者堅持「100% 純手寫」履歷，反映求職者對 AI 工具使用態度的差異。

《面試趣》團隊指出，過於「完美」的履歷反而弄巧成拙，建議求職者謹慎使用 AI。

團隊專訪資深人資主管時也發現，去年收到的履歷水準普遍較高，但面試時落差甚大，有些求職者無法解釋履歷的細節，反映背後隱憂。團隊建議：「AI 能提升履歷品質，但不該過度依賴。建議先列出真實工作經驗，再用 AI 潤飾文字，避免生成虛假內容。最重要的是個人特色，履歷讀起來要像真人撰寫。」

《面試趣》特別提醒，求職者使用 AI 寫履歷的三大關鍵：一是親手寫完初稿再請 AI 協助潤飾，二是保持個人特色避免過於制式化，三是針對不同職缺客製化。「很多求職者會套用同一份 AI 生成的內容，反而削弱了履歷的競爭力。」

團隊強調，履歷應加入具體、量化的成果，像是「設計新的客戶回饋系統，提升服務滿意度 10%」，用實際案例展現貢獻。AI 應用普及，如何在善用工具的同時凸顯個人特色，考驗著每位求職者。

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