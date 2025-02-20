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回響／勞檢員人力荒 爭取久任獎金

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。示意圖／聯合報系資料照片
專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。示意圖／聯合報系資料照片

本報日前專題報導勞檢員的工作高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。勞動部昨表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，將研擬為期四年的「勞檢員專業能力及工作支持提升方案」，並向行政院爭取久任獎金等作法留才。

職安署統計去年全國勞檢員編制員額一○三三人，在職僅八九○人，其中近半數為聘用檢查員，缺額有一四三人，近三年每年人力不足超過一百人，導致業務量更繁重。

勞動部長洪申翰表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，但職災現場的勞檢員往往遭業者不平的對待，工作具挑戰性。職安署長鄒子廉說，將精進檢查作業程序與工具、持續辦理檢查員教育訓練、用資訊系統主動預警異常事業單位，並運用「一一○視訊報案Ａｐｐ」即時報案及蒐證。

鄒子廉說，去年開始給第一線勞檢員每月三千至五千元不等的加給，並表揚績效卓越勞檢員，也努力爭取調升檢查出勤的交通費，改善工作條件。

至於勞檢員專業能力及工作支持提升方案，將包含勞檢執法智慧化、強化勞檢員專業培訓、開發職安衛減災資訊平台、提升檢查員工作安全及心理支持等，經費正盤點中，會積極向行政院爭取。

針對勞檢員常被挖角，鄒子廉說，年輕勞檢員流動率較高，尤其是具理工專業的勞檢員，因為業界薪資較高，但和公務員待遇差距較大，會向行政院爭取久任獎金等來留才。

勞檢 行政院

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