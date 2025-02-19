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年後轉職潮及產業需求 屏東2/22徵才活動提供近千職缺

中央社／ 屏東縣19日電

因應農曆春節年後轉職潮及產業需求，屏東縣政府將於2月22日上午，在屏東公園椰林大道舉辦徵才活動。逾46家廠商將到場設攤，提供超過965個職缺

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，此次徵才邀請巧新科技、大江生醫、屏東客運、南部化成、安心食品（摩斯漢堡）、愛貓一生、睿圖向日葵長照、統一超商、春兆企業及南台灣頗具規模的海景世界、福容大飯店等各產業別多家知名廠商，各類工作超過965個職缺，平均薪資經統計達月薪新台幣3萬4000元以上，部分廠商也提供兼職工讀職缺。

李雨蓁說明，為讓今年度應屆畢業青年能提早求職、進入職場，也向廠商調查適合提供新鮮人職缺，讓即將畢業學生有更多選擇，搶先卡位職場，成為未來職場新星。勞青處也針對各類求職族群持續推動相關就業促進政策，其中如青年「就業好貼薪」政策，針對返鄉、移居、高中（職）以上應屆畢業生等3類青年提供穩定就業獎助金，如留縣或移居屏東穩定就業，就有機會申請最多新台幣6萬元獎助金。

李雨蓁說，也有「職場新女力」政策，針對二度就業婦女提供職涯諮詢及每人2000元面試或工作配備補助，另外針對中高齡就業的「銀髮人才三部曲」計畫，提供交通補助、職災補助及雇用成長津貼等協助，促進廠商雇用意願，以打造多元共融友善職場。

勞青處新聞稿表示，「2025蛇我其誰JUST DO IT」活動2月22日上午10時至中午12時20分，屏東公園椰林大道登場，邀集超過46家以上廠商到場設攤徵才。活動當日到場求職前100名民眾將提供早鳥禮，求職者現場參與面試並完成戳章蓋印（含徵才單位面試2家、政令宣導攤位1家），即可參加好康禮抽獎活動。

勞青處提及，如有相關就業諮詢、職業訓練需求可至台灣就業通或勞青處網站查詢，也可電洽屏東就業服務台08-7558048轉分機520~522，或屏東縣銀髮人才服務據點專線08-7327596諮詢。

屏東縣政府 職場 職缺

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