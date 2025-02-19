連鎖KTV給不到最低薪資 還稱「給年終」就不用給過年出勤薪水

過年期間若員工有加班，從除夕到大年初三都是國定假日，雇主應該要給假並給薪水。不過日前有位網友爆料，某間連鎖KTV過年期間不給員工出勤工資，因為「有給年終了」。文章曝光後，許多網友批評「公司別再說找不到員工了」、「年終獎金跟薪水是分開的」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，某KTV公司違反勞基法，公司態度始終壓榨員工，最低薪資還在給27470元（114年1月1日起，最低薪資為28590元），過年出勤的加班費也不付，主管還回應「因為有年終獎金，所以過年出勤不算錢」。

原PO怒嗆「這是廉價勞工喔？」問主管卻遭到大聲回應，讓他無奈吐嘈「得不到一個合理說明，才會走勞工局，逐一爆料，還有薪資單問題，工時跟排班都沒有被妥善處理，許多在職者敢怒不敢言」。

事後原PO指出「主管知道我們要去勞工局檢舉，馬上叫員工簽署同意國定假日挪假同意書，還想騙我簽，不知道當時主管腦子在想什麼，該給員工的福利給一給，不就兩不相干了嗎？」

文章曝光後，許多網友也批評「公司不要再說找不到員工了，看看公司做什麼好事」、「年終是獎金，薪資是薪水，再硬凹啊？」、「去勞工局調解，我每次離職都會去要回我的薪水，不要怕麻煩」、「可以不給年終，但加班一定要給」、「明顯違反勞基法啊」、「年終獎金跟薪水有什麼關係？」、「這就像是我有付小費，所以不用付消費」。

勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。另外，如果非比照政府機關調整出勤者，該等假日如適逢勞工之例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，而該等假日仍維持原例假或休息日之性質；至擇日補假之當日，性質為國定假日。