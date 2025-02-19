伎倆超明顯...她驚訝台大畢業學姊去做「直銷」：明明是菁英

「直銷」指的是通過個人推銷或小型銷售團隊，將產品或服務直接提供給消費者。一名女網友發文，稱她台大畢業的菁英學姐突然聯繫她，在與她交談時，赫然發覺她正在做「直銷」，話術非常明顯，於是忍不住感嘆：「應該有很多工作可以選擇，為什麼會跑去做直銷呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示有一位「台大畢業」的學姊，近期突然在社群上發勵志語錄，例如「只要你相信自己，宇宙就會幫助你」的話語，剛開始她以為學姊只是想改變心境，畢竟她之前在廣告公司上班，非常累，未料學姊突然聯繫她，剛見面時學姊就開始講說她加入了一個很棒的團隊，學到很多東西，不只是賺錢，而是改變思維，聽到這裡，原PO就感到不對勁了。

學姊繼續說，團隊是幫助人了解這個機會，當團隊越大，就可以開始擁有真正的被動收入，學姊回答得很模糊，但原PO已經猜出了她正在做「直銷」，話術很明顯，事後她忍不住跟朋友抱怨，那麼出色的學姊竟然會去做直銷，她的前男友是國外留學的高材生，她本身也是菁英，找工作理應很容易，為何還要去做直銷呢？

此文一出，不少網友感嘆台灣的就業環境差，才導致高材生去做直銷，「我覺得這是台灣職場的悲哀，低薪、加班、職場霸凌、工時過長等因素，導致很多人都去自媒體、直銷、拍片賺錢，但必須老實說成功的人不多」。

也有網友分享直銷的套路，「我大一也遇過畢業後做直銷的學長，他們會把直銷包裝成在創業，每個人都是一個entity，畫一個大餅說幾年後下線人變多就可以有被動收入開豪車孝敬父母，話術真恐怖」、「有些傳直銷和邪教團體是趁人生活不順、情緒脆弱的時候趁虛而入的，只能多分享相關案例提醒周遭親友吧，對已經陷下去的人，能聽進去的就拉他一把」。

但也有網友認為做直銷並無不好，「直銷也不是什麼不好的職業，如果直銷賣衛生紙很便宜，我每天用量頗大，那我可能會買」、「我也認識高學歷的人做直銷，頂大本碩博連讀畢業的，個人觀感是覺得部分產品功能性尚可，可以作為一個參考方向去找到功能性更好價格也更好的產品」。