女友創業負債2500多萬！他嘆該如何調適 過來人：借得不算多

現在越來越多人不當上班族選擇自行創業，不過，創業並不容易，若遇到景氣差可能會面對倒閉的危機。一名網友是個普通上班族主管，偶爾操作些股票，女友則是女強人，很年輕就創業開了餐廳，但疫情過後生意下滑，導致負債2500多萬，令他相當擔心，於是想問問大家該如何調適。

一名網友在Dcard「感情板」發文，他跟女友交往4年了，他是上班族主管，偶爾操作些股票，年收大概150萬，女友是女強人，年紀輕輕就創業開餐廳，賺到不少錢開了分店，27歲就買了房子。但她事業的野心越來越大，加上疫情期間為了不讓員工失業賠了不少錢，雖然員工都很愛戴她，但疫情過後生意沒有復甦反而下滑，現在正在經歷轉型，導致前前後後跟銀行企業融資約2000萬，中租500多萬。

雖然一直有很多大型企業在找合作或是併購，但感覺轉型或是獲利還有很長的路要努力，原po身為創業另一半難免還是會擔心，畢竟數字對他還說很可觀，於是想問問大家，「女友創業目前負債2500多萬該如何調適自己，或是如何幫她」。

不少網友建議，「精神上支持她就好，能借到那麼多錢代表她有本事，不是說想借多少就能借多少的，銀行認可她的資產跟信用」、「感覺企業融資跟普通負債還是不太一樣，如果經營狀況還不錯的話應該是還好，你就在背後支持她就可以了」、「可以跟你說2500（萬）對她來說其實還好，她有那個能力銀行才會借到2000，做生意都有急用需要週轉的時候，她比你想的還要來得強大，但壓力一定不小，容易焦慮及煩躁，你只需要陪伴、哄她開心、別讓她煩心其他雜事」。

有網友則認為，原po應該改變自己對金融的看法，傳統上很多人「怕借錢」，但在有錢人的世界裡面，能借錢是一個本事，而且銀行都有審核過償債能力，「銀行願意貸款2000萬，表示她的資產估計超過4000萬，中租雖然7%，但複利方式不是總額複利，而是分段撥款個別複利，如果她的事業正在上升，不可能不跟銀行之外的金融機構合作」。

有網友分享經驗，「身為一個小店主我可以跟你說，公司經營正常有獲利的狀況下這點錢真的不算多，之前拜訪比較大的老闆，就有說跟銀行借的錢不算是借，是找銀行來投資，而且公司負債蠻常見的，經營狀況良好就沒問題」。