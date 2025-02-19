「啥都不會態度差」老鳥怒批職場新人難教：聽一半躲進廁所

同事來來去去，老鳥難免會遇到要教新人的時候。一名網友在Dcard發布貼文抱怨，部門很常有實習生或是新人，自己總是負責教他們，但新人們老是態度散漫又什麼都不會，讓她非常不滿，忍不住大喊「為什麼公司要請這些人啊？有沒有方法能讓他們走得很難看」。

原PO表示部門很喜歡請新人，自己會發派工作也要解答問題，然而他們Excel函數不會用、mail也不會發，不禁抱怨「難道學校沒教嗎」。原PO還氣得補充，只要問為什麼不會，他們就會不爽而且藉口一堆，手把手教也愛聽不聽，還會突然說要去廁所，實則躲在廁所裡罵她。

她回想，新人總是上班時間傳訊息、看影片、玩手遊，讓老鳥看了很不是滋味，主管或老闆在附近就會裝忙，還很會巴結。天天偷時間卻在裝，時間到就下班，還會組隊排擠老鳥，對他們不好或不教又會跟主管、HR求救，老鳥就會被檢討，種種情況嚴重影響他們的工時跟心情。

對於上述情況，有網友幫新人說話，「Excel不會其實也不能怪他們，畢竟不是每間學校跟科系都會教excel教很深」、「部門想省錢只能找新人，不喜歡可以自己離職啊」、「時間到就下班錯了嗎」、「妳之所以能工作到現在就是因為十年前教妳的老鳥很有耐心，沒有想讓妳走得很難看」、「Excel函數不會用真的不能怪年輕人，平常就用不到啊」。

也有網友補血「不要理他們，不要教他們，任其自生自滅。時間久了都沒作用的話，自然會被裁掉」、「能理解學校沒有教的部分，但職場上真的沒有應該要帶新人的這塊」、「問題在於那些新人有沒有心去學習吧，都是來上班的，態度積極一點」、「學校沒教不能成為不會的理由啊，因為工作內容有要求，就要會使用」。