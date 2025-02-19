申請「研發替代役」還能創業？ 他是役男也是老闆

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，近年來「研發替代役」職缺更成當紅炸子雞，主因其既可不中斷所學又接軌職場，甚至還有學子用新創事業申請研替。

清大資工碩士畢業的張先生，碩一升二的時候就開始準備找「研發替代役」的職缺，張先生提到，如果想要透過研替發揮所長，讓學習不中斷一定要及早準備，不能像一般求職新鮮人快畢業才開始找工作。

張先生說，之前擔任研替役男時是在科技公司擔任串流(全端)工程師，除了去新訓16天外，其他週間就是進公司上班，提早接觸職場生活，而且結合所學「學以致用」，每天寫程式完成主管交辦事項，除了第一年不能出國外，其實限制不多，還能提早接軌職場讓我覺得收穫滿滿。

張先生也提到，其實一般會覺得「研發替代役」的職缺不太容易找，這時候人力銀行的精準職缺搜尋提供很大的幫助，只是你勾選「研替」搜尋就能找到很多相符的職缺，快速媒合，省去很多時間，另一方面選擇「研替」的職務，基本上職缺都是政府認可的，多了一層穩固的保障，尤其不讓自己的專業因為兵役中斷，真的是役男的一大福音。

叉傑克（化名）因為從小就很喜歡打電動，所以選念資工系希望有一天能自己研發出一款超好玩的遊戲，一路念到博士，途中想要創業先休學馬上就要面臨兵役問題，正巧聽學弟們說可以申請研發替代役。

叉傑克說，經查後我發現有一種叫做「新創事業」的研發替代役，剛好符合他的需求，所以就申請了研替，就這樣他是役男也是老闆，去了成功嶺兩個月體驗當兵的感覺，然後就能接續創業研發的工作，他覺得富有靈活性的制度對我來幫助很大。那一年他的公司「RQ跑力」有了新的合作夥伴也創建了雙App。

叉傑克說，有時候創業就是要搶時間，時機對了連豬都會飛！「RQ跑力」提供一個專注於跑步科學分析的訓練服務，因為起步早在研發初期獲得許多智慧手錶大廠的助益，若不是有研替制度，他被迫晚幾年創業，可能就不會有成功的契機了。

身為研替過來人，叉傑克建議研替役男多以全方位視角去體驗及感受服務公司給你的學習機會，不僅專注於眼前的工作或部門的氛圍，而是要去看這家公司的大方向，也要盡量去觀察其他部門的運作，畢竟不是人人都有提前進入職場的機會，要好好把握。