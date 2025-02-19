勞動部公布春安加強檢查結果 罰鍰處分約6千萬

當「老師」還是「警察」較受人敬畏呢？一名女網友發文，稱她身為國小正式老師，對於現今的教育現況非常不滿，「老師不行管，學生行為乖張頑劣」，很難有效教導孩子，於是有意從事「警察」的工作，認為警察更受人尊敬，於是詢問網友：「老師和警察該選哪一個？」。

2025-02-19 10:14