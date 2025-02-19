勞動部公布春安加強檢查結果 罰鍰處分約6千萬
勞動部上午舉行記者會公布114年春安加強檢查結果，勞動部於114年1月7日至2月12日執行為期37天之「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次；罰鍰處分802件次（約計新台幣6436萬元），後續並將對違反事項重大者持續實施複查，追蹤事業單位缺失改善情形，以保護勞工作業安全與健康。
勞動部說明，春安期間查有事業單位違反項次計15450項次，其中就職場安全部分，主要為，開口防護不足、合梯不符合規定、未訂安全衛生工作守則。勞動條件部分，主要為未確實記載勞工出勤紀錄、每7日未有依規定之休息例假日、延長工作時間之工資未依法令標準加給。
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