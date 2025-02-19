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春安勞檢結果出爐 罰鍰金額高達6436萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今天公布春安期間加強勞動檢查結果， 各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次，罰缓處分802件次，約計6436萬元。記者李柏澔／攝影
勞動部今天公布春安期間加強勞動檢查結果， 各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次，罰缓處分802件次，約計6436萬元。記者李柏澔／攝影

為強化歲末與春安期間的職場安全健康，勞動部今年1月7日至2月12日執行為期37天的春安期間加強勞動檢查實施計畫， 各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次，罰缓處分802件次，約計6436萬元，職安法修法相關計畫也將是接下來的重中之重。

勞動部說，春安期問查有事業單位違反項次計1萬5450項次，其中就職場安全部分，主要為開口防護不足、合梯不符合規定、未訂安全衛生工作守則 ; 勞動條件部分主要為未確實記載勞工出勤紀錄、每7日未有依規定休息例假日，以及延長工作時間的工資未依法令標準加給。

根據勞動部統計，統計2025年春安計畫實施期間共37天，重大職業災害死亡人數19人，與2024年同期間23人相比減少4人，降幅為17.47％，如以發生率分析，近2年春安期間相較平常日的職災發生率平均減少約37.3％。

職業安全衛生署長鄒子廉進一步分析災害類型，以墜落及被夾捲最多，另行業別以製造業8人及營造業5人較多，其中農林漁牧業則增加2名勞工因落海溺斃及遭漁網捲網器捲入致死。

勞動部呼籲，重大災害事故除造成勞工重大傷亡及運作停止的損失外，也衝擊其他工作者心理及影響企業名譽與社會觀感，各產業於新年度的開始，應以近期發生的重大職災為鑑，重新檢討製程安全評估、施工風險評估等。

另針對2月6日遠東化纖總廠火災爆炸案，因熱煤油洩漏引起火災爆炸，造成勞工2人死亡及19人受傷。鄒子廉表示，本案死亡2名勞工皆為本國籍，已發放10萬元慰助金，後續也有相關勞動權益維護與賠償。

至於2月13日台中新光三越室內裝修爆炸案，疑似瓦斯爆炸造成4人死亡（2名勞工），勞動部將發放10萬元慰助金；而31人受傷（12名勞工），其中住院7人、已出院4人、未住院1人，已洽請認可職業傷病及職能復健專責醫院給予最好的服務。

勞動部長洪申翰表示，一個勞工的職災對一個家庭是很大的傷痛，職安署對劣跡斑斑的職安高風險廠商要有更強的監管和把關，重大職災事件的發生其實也體現制度面的不足，職安法的修法計畫一定會是重中之重。

勞動部 死亡 爆炸

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