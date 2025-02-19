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英業達6大校園徵才來了！職缺、福利曝光 午晚餐免費吃到飽

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達校徵。記者吳康瑋／攝影
英業達校徵。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）年度六大校園徵才3月起跑！團隊首場將從3月8日台大校徵開始，實際現身各間院校的徵才博覽會，搖旗邀請各方好手加入。據悉，英業達這次釋出的職缺包括「AI、5G、車用電子」三大主要產品線，並開出相當優渥的薪資條件及員工福利，還派多位集團內部「AI、數位研發」等單位的高級主管親自出馬，於校徵現場實際回答大家的提問，並給予「優先面談」的機會，瞬間成為話題焦點。

有員工受訪透露，在所有福利措施中，自己感覺最實際的就屬每天提供免費的午餐、晚餐，還有集團去年發布額外給予的員工生日假，以及補班日不用補班等，這幾樣比較特別，也讓自己感覺在公司做得更舒服。至於在業界相當出名的完全彈性工時，則是自己最喜歡的部分，不過要留意一天要抓準上下班的八個小時工時，千萬別在時數還沒滿的時候，就提早打卡。

針對「彈性工程」方面，內部員工說明，規定主要是以所屬部門而定，若員工所屬部門統一決定上午十點上班，該部門內的團隊成員就一起調整為十點上班，也因為公司主要負責業務多為提供代工服務，產線多需以Team為基本單位才能順利運作，因此為讓各個不同業務的進度，都能夠有效且順利的推進，就必須要配合團隊合作，並將每個組內成員的工時保持一致，也就是整組一起早到早走、晚到晚走的概念。

英業達徵才人員也透露，團隊這次將藉著一年一度的校園徵才活動，實際走入校園與大家見面，並透過校徵團隊在各大校園出沒，實際派出HR、部門主管前往現場，並提供同學們職缺相關的諮詢，幫助同學們適性探索職涯可能，而所有徵才加入的夥伴，將以兩三個人共組一組，以團隊合作的方式工作，不僅可快速替新加入的夥伴解惑，更能幫助大家快速將工作上手。

而這次校徵活動除了準備多項好康福利，也將提供仟元禮券、蘋果iPhone 15智慧手機等滿滿好禮於現場搖旗招募，只要投遞履歷，就有機會直接帶回家，預計將吸引不少專業人才的加入。

據悉，英業達成立於1975年，如今迎來第50周年，而目前在亞洲、北美及歐洲皆設有營運據點，專注於筆記型電腦、消費性電子與伺服器產品的研發和製造，近年也持續朝車用電子、5G、AI等高科技產品領域邁進。並且團隊布局領域廣泛，從軟體到硬體、從台灣到全球，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務，而這次徵才將派出多位職場主管現場幫大家指點迷津。

對此，英業達這次校徵將從北到南的走進六間最具代表性的學府，舉辦的順序依序為3／8 （六）台大校徵、3／15 （六）交大校徵、3／16（日）成大校徵、3／20（四）、北科大校徵、3／23（日）中央校徵、3／28（五）台科大校徵，而這次校徵集中在3月份舉辦，依往年慣例推估，公司有望在3月底前發布面試通知。而徵才團隊也開出相當優渥的薪資條件，吸引專業人才的關注。

英業達。記者吳康瑋／攝影
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工時 徵才活動 英業達

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