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老派熱門科系再翻紅 「這科系」入職半年就有百萬年薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，甚至讓物理數學等老派熱門科系再度翻紅。23歲台大數學系畢業的吳先生，目前入職半年，年薪已突破百萬。

23歲的吳先生，從小熱愛數學，也順利進入自己的第一志願，台大數學系。在必修課程中接觸電機系的程式設計，開啟對軟體開發的興趣，並在實習階段，運用上程式設計的技能，奠定現在工作的良好基礎。

吳先生目前在外商科技公司擔任工程師之職，儘管公司規模不如大型科技大廠，但新創環境讓主管更容易看到職員的努力，升遷及加薪機會較多，目前入職半年，吳先生的年薪已突破百萬，目前也很滿意現在的工作，並計畫持續深耕努力。

吳先生表示，數學系的同學若想進入科技業，可以在龔固本科學業的同時，輔修資工系或電資系的相關課程，運用學校資源，跨域學習。另外，在校期間可以積極參與實習，不但能累積實戰經驗，對未來求職更是一大助力。

36歲的Henry，則是從小對物理領域展現高度興趣，物理系、物理所畢業後，進入科技業擔任光電工程師，第一份工作薪水約4.2萬元，經過十年的工作歷練累積，目前擔任晶片研發中心經理，年薪早已突破百萬元，外加每年還可領到豐厚分紅獎金。

Henry表示，很多人對於物理系有刻板印象，以為畢業後只能從事研究工作，其實不然！由於涉獵範圍廣泛，經過基礎訓練，思考相對嚴密，解決問題的能力高人一等。

在校期間的Henry積極參與科展以及實驗專題，研究所期間也發表許多論文，過往點滴累積讓他求職無往不利，他也大方分享在面試時不要緊張，先聽懂面試官的問題以及背後的意思，想清楚後，再一一條列式回答，千萬不要長篇大論卻沒有回答到核心問題。

Henry說，很多人不知道物理系畢業後要做什麼，其實只要是科技業都很需要這類背景人才，做中學、學中做，相信有朝一日都能找到自己的定位發光發熱。

Henry 數學 科技業

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