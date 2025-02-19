老闆面試喊「不喜歡胖的」 求職女受辱氣炸：拒絕後還封鎖我

職場上該關注的應是技能與價值，而非員工的身材。一名女網友在Dcard爆料，近日面試了一家公司，主管不僅遲到，還對她的身材品頭論足。她憤怒表示，一直都知道自己身材不好，但也不等於可以被這樣羞辱，事後她拒絕入職，對方也封鎖了她。

原PO透露14日下午2點多投了某公司「行政文書助理」職缺，沒多久公司就打來問17點半能不能面試。她推掉原先安排好的事物如期抵達，一進門卻發現上一位面試者都還沒面試。半小時後老闆才急匆匆趕來，幫他開門，對方一句謝謝或示意都沒有，進門後自顧自講完電話後才面試前一位。

更誇張的是，面試過程中老闆不僅態度隨便，還批評她的身材。老闆問「妳口條滿好的應該蠻多人要用妳的吧」，原PO則回覆最近工作不好找，回覆率也不高，對方接著回應「怎麼會，我跟妳說妳口條好但妳就是太胖，我跟妳說現在面試都順便看身材跟外貌」，隨後再補了一句「但我是開玩笑的妳知道吧」，後面還再度提起「我跟你說啦你就是太胖才沒有人要你」。

面試結束老闆直接給了日期要原PO來報到，還對正職人員喊「要好好帶她喔，她PPT說很厲害，妳知道的我不用胖的」，甚至強調「我很認真，我不喜歡胖的」。但不被尊重的原PO當下已經決心不入職，事後拒絕就被封鎖了。

貼文曝光後不少網友跟著傻眼，「檢舉他」、「為什麼突然一堆老闆開始人身攻擊啊」、「也太沒禮貌了吧」、「看了都不爽了，更何況妳當下還要看他嘴臉，辛苦了」、「我只能說妳EQ很好，要是我，在他遲到10分鐘以上的時候我就懶得跟他瞎耗了」、「憑什麼嫌棄別人身材」。