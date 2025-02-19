快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

老闆面試喊「不喜歡胖的」 求職女受辱氣炸：拒絕後還封鎖我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友爆料自己面試一家公司時，被老闆批評身材。 示意圖／ingimage
一名女網友爆料自己面試一家公司時，被老闆批評身材。 示意圖／ingimage

職場上該關注的應是技能與價值，而非員工的身材。一名女網友在Dcard爆料，近日面試了一家公司，主管不僅遲到，還對她的身材品頭論足。她憤怒表示，一直都知道自己身材不好，但也不等於可以被這樣羞辱，事後她拒絕入職，對方也封鎖了她。

原PO透露14日下午2點多投了某公司「行政文書助理」職缺，沒多久公司就打來問17點半能不能面試。她推掉原先安排好的事物如期抵達，一進門卻發現上一位面試者都還沒面試。半小時後老闆才急匆匆趕來，幫他開門，對方一句謝謝或示意都沒有，進門後自顧自講完電話後才面試前一位。

更誇張的是，面試過程中老闆不僅態度隨便，還批評她的身材。老闆問「妳口條滿好的應該蠻多人要用妳的吧」，原PO則回覆最近工作不好找，回覆率也不高，對方接著回應「怎麼會，我跟妳說妳口條好但妳就是太胖，我跟妳說現在面試都順便看身材跟外貌」，隨後再補了一句「但我是開玩笑的妳知道吧」，後面還再度提起「我跟你說啦你就是太胖才沒有人要你」。

面試結束老闆直接給了日期要原PO來報到，還對正職人員喊「要好好帶她喔，她PPT說很厲害，妳知道的我不用胖的」，甚至強調「我很認真，我不喜歡胖的」。但不被尊重的原PO當下已經決心不入職，事後拒絕就被封鎖了。

貼文曝光後不少網友跟著傻眼，「檢舉他」、「為什麼突然一堆老闆開始人身攻擊啊」、「也太沒禮貌了吧」、「看了都不爽了，更何況妳當下還要看他嘴臉，辛苦了」、「我只能說妳EQ很好，要是我，在他遲到10分鐘以上的時候我就懶得跟他瞎耗了」、「憑什麼嫌棄別人身材」。

職場 面試

延伸閱讀

主管離世、接任者評價差…她秒提離職卻憂空窗期：反悔會被看不起嗎

大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

隱瞞被動收入10萬…工程師男友老占便宜、租高價房喊AA 她心情複雜

勤儉度日…沒名牌包遭同事嗆窮酸 小資女：該為融入社會花錢？

相關新聞

春安勞檢結果出爐 罰鍰金額高達6436萬

為強化歲末與春安期間的職場安全健康，勞動部今年1月7日至2月12日執行為期37天的春安期間加強勞動檢查實施計畫， 各勞動...

老闆面試喊「不喜歡胖的」 求職女受辱氣炸：拒絕後還封鎖我

在職場工作重要的是技能與價值而非員工的身材，一名女網友卻在Dcard爆料，近日面試了一家公司，主管不僅遲到，還對她的身材評頭論足。她憤怒表示，一直都知道自己身材不好，但也不等於可以被這樣羞辱，事後她拒絕入職，對方也封鎖了她。

新創事業研發替代役 過來人曝心得「搶得先機連豬都會飛」

為了不浪費進入職場時間，人力銀行調查高達七成四碩士以上學歷申請過研發替代役。叉傑克（化名）從資工系一唸到博士，因為喜歡打...

警察更偉大？國小師倦勤想轉行從警 網勸母湯：光這些就玩死你

當「老師」還是「警察」較受人敬畏呢？一名女網友發文，稱她身為國小正式老師，對於現今的教育現況非常不滿，「老師不行管，學生行為乖張頑劣」，很難有效教導孩子，於是有意從事「警察」的工作，認為警察更受人尊敬，於是詢問網友：「老師和警察該選哪一個？」。

65.1%上班族去年慘遭變相減薪 年終獎金縮水、加班費減

根據yes123求職網18日發布的最新調查顯示，若回顧過去一年，去年曾經遇過「變相減薪」的上班族，比例高達65.1%。

你凍薪我跳槽！上班族忍受完全不加薪平均極限1.6年

你多久沒調薪了？根據yes123求職網18日發布的最新調查顯示，合計在三年(含)以上「沒調薪」的，共佔了六成一，其中甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。