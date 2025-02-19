警察更偉大？國小師倦勤想轉行從警 網勸母湯：光這些就玩死你

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友身為國小正式老師，對於現今的教育現況非常不滿，有意從事「警察」的工作。圖／ingimage
一名女網友身為國小正式老師，對於現今的教育現況非常不滿，有意從事「警察」的工作。圖／ingimage

當「老師」還是「警察」較受人敬畏呢？一名女網友發文，稱她身為國小正式老師，對於現今的教育現況非常不滿，「老師不行管，學生行為乖張頑劣」，很難有效教導孩子，於是有意從事「警察」的工作，認為警察更受人尊敬，於是詢問網友：「老師和警察該選哪一個？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是國小的正式老師，一開始懷有熱情和理想，認為她能夠溫暖陪伴孩子，幫助孩子進步，但逐漸發現「家庭」裁示影響孩子的主因，「現實很骨感」，現在的教育現況是家長不想管，老師不行管，孩子脫序的行為只能用勸導方式，但很難真正有效改正孩子，讓原PO感到很「心累」。

原PO表示，近期看到警察在招考，認為比起當老師，「警察」更受人敬畏，因此有意從事警察的工作，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人反駁原PO，認為她身在福中不知福，「警察不可能贏過正式教師，妳來當警察就會從小班級的保母晉升成為社會的保母，還失去了健康，薪水還贏不了」、「身在福中不知福」、「警察是沒夢想的人在做的，當老師還能放寒暑假，錢也沒比較少，學生不乖妳可以不理他；但遇到刁民，警察可不能不理」、「警90%在外勤，光輪班和積效就讓你哭，至于10%內勤，公文和業務能玩死人」。

也有教師勸導原PO，建議她做好本份工作就好，「我之前也是保有熱情，但後面慢慢調適，做好該做的老師本分就好，上課下課，老師的辛苦多半是來自制度與家長的壓力，但如果能找到適合的方法，還是能在這個行業走得長遠，如果真的覺得很累，或許可以考慮調整教學方式」。

教師 職場 警察

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