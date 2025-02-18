65.1%上班族去年慘遭變相減薪 年終獎金縮水、加班費減

根據yes123求職網18日發布的最新調查顯示，若回顧過去一年，去年曾經遇過「變相減薪」的上班族，比例高達65.1%。

調查也發現，在可複選狀況下：其中52.8%是遇到「年終獎金縮水」；50.3%屬於「刪減加班費」；35%為「刪減績效獎金」；有的則屬於「分紅縮水」(33%)，以及「刪減三節獎金」(31.2%)。

其他遭「變相砍薪」的情形，又分別為：「刪減職務津貼」(23.5%)、「刪減全勤獎金」(21.5%)、「刪減交通津貼」(19.9%)，以及「刪減用餐津貼」(17.1%)、「刪減差旅費」(15.6%)。

可惜就實務上而言，勞方向資方「薪資議價」的空間並不大。這次調查也顯示，雖然有四成四的上班族透露，曾經以「不滿意薪水」當成離職的理由：結果其中僅28.2%表示，「有獲得」加薪慰留，這也代表「沒有獲得」調薪留人的，比例就達到71.8%。

上述「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」，是由yes123求職網於2025年2月3日到2月14日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前有工作的求職會員(已畢、役畢或免役者)，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。