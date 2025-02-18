你凍薪我跳槽！上班族忍受完全不加薪平均極限1.6年

你多久沒調薪了？根據yes123求職網18日發布的最新調查顯示，合計在三年(含)以上「沒調薪」的，共佔了六成一，其中甚至有12%是高達「十年(含) 以上」。平均下來，則是「被凍薪」了4.3年，為12年以來的新高水準，換算下來，代表大概有1,570天沒被加薪。

而且該調查更發現，上班族平均「最長」能忍受1.6年完全不加薪，所以相較4.3年的「凍薪期」，也已超過忍耐極限「2.7年」。

另外在可複選狀況下，衡量在今年替自己「最快的」加薪方法當中：依舊有68.2%覺得是「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」；有55%卻認為，「選擇下班後或休假時去兼差」；也有45.8%覺得是「靠投資理財，而且有獲利」；還有44.7%表示，「花時間補習進修，然後考取證照」；或者「到國外工作」，比例也佔了29.9%。

其餘自認可加薪的方式，又依序還有：「拿出過去的工作表現，直接向老闆或主管要求加薪」(28.6%)、「自行創業，而且有獲利」(27.5%)、「以想離職為藉口，要求公司加薪」(11.3%)。

上述「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」，是由yes123求職網於2025年2月3日到2月14日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前有工作的求職會員(已畢、役畢或免役者)，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。