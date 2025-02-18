快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

連自己也遭殃…菜鳥驚覺直屬主管遭冷凍 過來人急勸：快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友懷疑直屬主管遭冷凍，猶豫下一步怎麼做。示意圖／Ingimage
一名網友懷疑直屬主管遭冷凍，猶豫下一步怎麼做。示意圖／Ingimage

直屬主管與公司關係不好可能連帶影響下屬，一名網友在Dcard發布貼文求助，自己最近才剛換工作就發現直屬主管疑似被排擠，而且自己因為主管的關係連帶被忽視，因此開始擔心未來的職場生活，雖然朋友建議他去抱其他人大腿，但他也擔心主管尚未離職，這樣飯碗更容易不保。

原PO表示進公司後發現氛圍有點奇怪，總覺得直屬主管被冷凍，也不知道他先前是不是得罪別人，他透露，辦公室內很少人會跟他互動，而且可能因為自己是他的直屬下屬，大家也一起排擠他。他回憶，剛報到時有前輩很熱情，然而一聽到他隸屬在主管底下臉色就變了，隔天上班打招呼前輩冷眼看著，當作沒聽到轉頭就走，種種原因讓他感覺大家就是對他有防備心。

不僅如此，原PO補充最近老闆又特意把部門業務拆開，拉了另一個人上來當主管，部門同時有兩位主管，原先負責的大客戶被切到新主管身上，他坦言「感覺我跟我主管就變成體制內編制外」，甚至許多內部資訊他們都被忽略，要通過行政才知道有新公告。雖然想過倒戈，但又擔心自己飯碗不保，原PO表示目前只決定先把工作做好，其他靜觀其變。

貼文曝光後網友紛紛推測並提供建議「你要不要直接考慮其他的地方啊」、「你的直屬主管可能心機很重，大家都很討厭他，大家不敢跟你親近」、「能調部門，趕緊轉走，冷凍後，就是裁撤部門」、「且戰且走，加減做一邊繼續面試吧，覺得職場風氣不好的公司，不適合久待」、「看他挺不挺你，如果他挺你，我個人覺得還好，沒有一個老闆希望找到聲望很高又完美的主管」。

下屬 主管 職場

延伸閱讀

乘客怨北捷車廂「總飄尿騷味」 眾人有感：這條線臭到快吐了

薪水5年不漲…提離職秒加1萬！他激動「泡麵再見」又糾結：該留嗎？

主管離世、接任者評價差…她秒提離職卻憂空窗期：反悔會被看不起嗎

大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

相關新聞

連自己也遭殃…菜鳥驚覺直屬主管遭冷凍 過來人急勸：快逃

直屬主管與公司關係不好可能連帶影響下屬，一名網友在Dcard發布貼文求助，自己最近才剛換工作就發現直屬主管疑似被排擠，而且自己因為主管的關係連帶被忽視，因此...

面試官要求「自我介紹」 她說到一半遭打斷：這不是我想聽的

面試時許多主管會要求新鮮人「自我介紹」，不過日前有位女網友抱怨，她在主管要求下自我介紹，結果講到一半對方直接說「這不是我想聽的」，讓她十分無奈，曝心聲...

9年級生同事「天天準時下班」害他加班 網友全不挺：有問題的是你

職場中，你與同事的關係良好嗎？一名網友分享，辦公室有名9年級生，每天都準時下班，當客戶連絡不上時，總是要麻煩其他同仁協助處理，讓他相當好奇「該怎麼對付」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

連3年虧損…台中傳產廠年終只發「長壽麵」 員工怒：老闆開新奧迪

對絕大部分人來說，工作就是為了賺錢，然而近日有爆料指出，台中大里某CNC傳產工廠，不僅延遲發薪，且年終獎金竟只是一袋長壽麵，老闆雖稱「公司已連續三年虧損，累計虧損高達6000萬」，希望大家共體時艱，但員工發現，老闆當時是開著新買的奧迪來發麵，因此內心相當不平衡。

大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

名牌公司是不少人嚮往的工作去處，不過大公司真的這麼好嗎？一名網友在Dcard發文分享，自己是社會新鮮人，對職場文化與發展都還不熟悉，因此想先向前輩們諮詢「大公司真的好嗎」，見網路上評價兩極想問大家值不值得去。

主管離世、接任者評價差…她秒提離職卻憂空窗期：反悔會被看不起嗎

許多人換工作都會選擇騎驢找馬避免空窗期焦慮，一名女網友卻在Dcard發布貼文抒發心情，表示自己近日因為工作壓力大提了離職，然而事後又反悔，擔心自己遙遙無期的空窗期，因此煩惱該不該向公司提出續任，又擔心讓大家白忙一場、招人批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。