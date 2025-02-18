連自己也遭殃…菜鳥驚覺直屬主管遭冷凍 過來人急勸：快逃

直屬主管與公司關係不好可能連帶影響下屬，一名網友在Dcard發布貼文求助，自己最近才剛換工作就發現直屬主管疑似被排擠，而且自己因為主管的關係連帶被忽視，因此開始擔心未來的職場生活，雖然朋友建議他去抱其他人大腿，但他也擔心主管尚未離職，這樣飯碗更容易不保。

原PO表示進公司後發現氛圍有點奇怪，總覺得直屬主管被冷凍，也不知道他先前是不是得罪別人，他透露，辦公室內很少人會跟他互動，而且可能因為自己是他的直屬下屬，大家也一起排擠他。他回憶，剛報到時有前輩很熱情，然而一聽到他隸屬在主管底下臉色就變了，隔天上班打招呼前輩冷眼看著，當作沒聽到轉頭就走，種種原因讓他感覺大家就是對他有防備心。

不僅如此，原PO補充最近老闆又特意把部門業務拆開，拉了另一個人上來當主管，部門同時有兩位主管，原先負責的大客戶被切到新主管身上，他坦言「感覺我跟我主管就變成體制內編制外」，甚至許多內部資訊他們都被忽略，要通過行政才知道有新公告。雖然想過倒戈，但又擔心自己飯碗不保，原PO表示目前只決定先把工作做好，其他靜觀其變。

貼文曝光後網友紛紛推測並提供建議「你要不要直接考慮其他的地方啊」、「你的直屬主管可能心機很重，大家都很討厭他，大家不敢跟你親近」、「能調部門，趕緊轉走，冷凍後，就是裁撤部門」、「且戰且走，加減做一邊繼續面試吧，覺得職場風氣不好的公司，不適合久待」、「看他挺不挺你，如果他挺你，我個人覺得還好，沒有一個老闆希望找到聲望很高又完美的主管」。