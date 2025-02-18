面試官要求「自我介紹」 她說到一半遭打斷：這不是我想聽的

面試時許多主管會要求新鮮人「自我介紹」，不過日前有位女網友抱怨，她在主管要求下自我介紹，結果講到一半對方直接說「這不是我想聽的」，讓她十分無奈，曝心聲「如果有幸當這位主管的下屬，應該不會太好過」。同時她也好奇「大家都怎麼在面試中自我介紹？」

一名女網友在Dcard發文表示，她上週面試一間公司，公司主管請她自我介紹，當時她先介紹自己個性，並描述每份工作中處理的業務、經歷和磨合點，結果講到一半卻被對方直接打斷「這不是我想聽的」，當時她覺得很不舒服，並認為「如果以後有幸當這位主管的下屬，應該不會太好過」，文末原PO也好奇「請教大家是怎麼在面試中自我介紹？」

對此，多數網友回應「妳的敘述過程沒有異狀，是那個主管特別機車」、「我覺得沒問題呀，面試很明顯八字不合了，做自己本色演出就好，若本色演出，對方沒有不友善的回應，卻也沒晉級，屆時再檢討是不是自介有問題吧」、「有些面試官喜歡搞壓力測試，故意刁難看妳的反應，不是妳的問題，但可練習以後該如何應對」、「這種不尊重人的主管，千萬別當他的下屬，誰遇到誰倒楣」。

也有網友分享類似經驗，指出「我遇過這種事，面試官問我有沒有採購經驗，我說完我的經歷，他說『這跟採購沒關係』，但我還是被錄取了」、「我之前面試到一半，主管就說『妳知道妳應徵是什麼崗位嗎？妳講的這些都跟妳應徵的毫無關係』，我覺得很莫名其妙，主管又開始貶低我，好像來他們公司是偉大的恩賜」。