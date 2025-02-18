9年級生同事「天天準時下班」害他加班 網友全不挺：有問題的是你

職場中，你與同事的關係良好嗎？一名網友分享，辦公室有名9年級生，每天都準時下班，當客戶連絡不上時，總是要麻煩其他同仁協助處理，讓他相當好奇「該怎麼對付」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「要怎麼對付準時下班的9年級同事？」為題，指出公司有個客戶事情很多，但每當下班時間一到，9年級生同事就會立刻下班，客戶就只能打電話找其他同事幫忙，結果到了晚上10點後才離開公司，即便跟對方說還是照樣天天準時下班，讓他好奇發問「該怎麼對付？」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示「為啥不能準時下班？」、「準時下班哪裡有問題啊？有問題的是期待員工加班做慈善的人吧」、「準時下班才是正常的，誰要跟你一起奴啊？」、「準時下班天經地義，該發獎金了，拒當慣同事」、「你也下班啊，工作只是生活的一部分」、「我時間到，也是立即回家載小孩」。

此外，也有不少網友點出核心問題，回應「客戶為何不在上班時間找人？下班才交代事情？」、「你電話9點後也關機啊，哪個客戶半夜打電話講公事」、「當然是下班就不接電話啊，他一直找不到人就會上班時間打來了，你下班還接電話反而造成其它同事的麻煩，因為會給客戶養成習慣，認為你們不接就是在偷懶」、「你是什麼高薪職？沒事9點幹嘛接客戶電話，打擾自己還打擾同事」、「這間公司能被客戶凹到10點還得待機，可能也有點問題」、「有問題的是公司，還有已經奴到同化的你」。