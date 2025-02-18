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連3年虧損…台中傳產廠年終只發「長壽麵」 員工怒：老闆開新奧迪

聯合新聞網／ 綜合報導
對絕大部分人來說，工作就是為了賺錢。示意圖／ingimage
對絕大部分人來說，工作就是為了賺錢。示意圖／ingimage

對絕大部分人來說，工作就是為了賺錢，然而近日有爆料指出，台中大里某CNC傳產工廠，不僅延遲發薪，且年終獎金竟只是一袋長壽麵，老闆雖稱「公司已連續三年虧損，累計虧損高達6000萬」，希望大家共體時艱，但員工發現，老闆當時是開著新買的奧迪來發麵，因此內心相當不平衡。

一名女網友在臉書社團《爆料公社二社》指出，男友所在的工廠從1月開始就已經延遲支付工資，當時公司以資金周轉不靈和未收回款項為由，將薪水分兩次發。儘管最終薪水全數到位，本月卻再次因相同理由拖延支付。

女網友續指，不只如此，這家公司的年終獎金竟是一袋長壽麵，老闆還在發放時表示，公司已連續三年虧損，累計虧損高達6000萬，因此只能發放這份象徵性的獎品，希望能為公司帶來長壽。然而，令員工們無法理解的是，這位老闆卻開著一輛新買的奧迪車來發麵。

此外，原PO還提到，該公司每年開工時要求員工參加拜拜儀式，卻沒有發放開工紅包，連200元都沒有，這讓她感到相當無言，認為老闆的行為實在難以接受。

對此，網友紛紛表示，「這公司可以閃了，給你們吃長壽麵，是要祝賀老闆長壽開奧迪的」、「快去找勞工局」、「如果一直虧損，老早倒閉」、「開新奧迪發長壽麵，酷」、「可以辭職了，找下一間公司會更好」。

也有網友嘆道，傳產沒有周轉金，真的很辛苦，「因為都被上游壓，有的拿到錢都半年了」。

CNC 奧迪 年終獎金 薪資

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