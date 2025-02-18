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大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提問去大公司的好處，過來人紛紛表達看法。 示意圖／ingimage
一名網友提問去大公司的好處，過來人紛紛表達看法。 示意圖／ingimage

知名公司是不少人嚮往的工作去處，不過真的這麼好嗎？一名網友在Dcard發文分享，自己是社會新鮮人，對職場文化與發展都還不熟悉，因此想先向前輩們諮詢「大公司真的好嗎」，見網路上評價兩極，想問大家值不值得去。

原PO表示看到很多人都想去大公司任職，因為制度好、福利佳或是有發展空間，但是又懷疑以上是不是事實，因為看到很多大公司薪資給很低。他透露，自己今年剛出社會，對於業界很多事情都不了解，常常看到有人說好也有人說不好，因此想問問大家大公司真的很值得去嗎？還有會遇到什麼樣的缺點？

就有過來人吐槽「我覺得看錢就好，大小公司沒啥差」、「錢多、安穩，但會無視掉你的專業能力，做事及格就好，很會做人比較重要」、「不是每間大公司都是你所想像的那樣美好，有的時候小公司穩定才會是你的合適所在」。

也有人補充「大公司不會輕易倒閉破產及遷廠」、「年終不會看老闆心情，至少有個範圍」、「違法的事情比較不敢做」、「有制度、獎金說會給就會給」、「大公司待過比小公司資歷有用，而且大公司願意花錢栽培員工，福利薪資也好很多」。

還有網友提醒「大公司主要是去洗經歷的」、「公司大小沒差，你只要能力有提升，你就有選擇權」、「個人滿推去小公司練非技術的能力的」、「大公司換工作時，工作會比較好找，反之，小公司要換工作時，就相對難找」、「現在在小公司但準備要投大公司了，履歷好看真的滿重要，尤其是想進科技業的話」。

履歷 職場 跳槽

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