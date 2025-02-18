慘！四成四上班族不滿意薪資離職 被「加薪慰留」比重曝光

主計總處發布統計，去年每位勞工總薪資破6萬元，為歷史新高。不過yes123求職網「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」，九成二上班族不滿意目前薪資待遇，其中89%因此有離職念頭。不過，調查也發現，雖然有43.9%上班族曾經以「不滿意薪水」當成離職的理由，結果其中僅28.2%表示「有獲得」加薪慰留，這也代表「沒有獲得」調薪留人的比重就達到71.8%，可見實務上勞方向資方「薪資議價」的空間並不大。

yes123求職網調查顯示，若衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達92.1%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比率雖高於去年91.4%，但仍低於2022年與2023年。

這些「薪情差」的勞工中，又有高達89.1%坦言因此「有」離職念頭。雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「金蛇年行大運」：公司能替自己加薪。

yes123求職網的調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有27.3%希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有19.1%表示，要加「一萬元(含)以上」。因此「蛇年」平均調薪期望值落在6,140元，比去年的6,016元，又多了124元，增幅為2.1%。

回顧整個職涯，「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職的，僅有42.8%自己有過這樣的經驗；可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，此次調查結果發現，「成功率」也只有35.3%。

相較之下，曾因「工作表現佳」，反而讓公司「主動」幫自己加薪、升職的，比率其實更低，只剩下26.2%。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績。而且光看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現：像是某些專案成果，能整合內部團隊（部門），並善用外部資源，最終替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、調薪的依據。

楊宗斌認為，如果考慮跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性。

楊宗斌透露掌握談薪水和升遷的「5G(諧音ㄐㄧ)」策略：首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係（人和、人脈）的契機」。