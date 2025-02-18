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凍薪期4.3年創12年新高 12%上班族被凍薪十年以上

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處調查受僱員工去年總薪資破6萬元，但實務上不少勞工薪資多年不動如山，加薪難度極高。示意圖。圖／本報系資料照片
主計總處調查受僱員工去年總薪資破6萬元，但實務上不少勞工薪資多年不動如山，加薪難度極高。示意圖。圖／本報系資料照片

缺工潮帶動加薪潮，只是通膨壓力仍在，以及加班文化盛行，勞工朋友對於自己的收入狀況，是否感到滿意？勞工被凍薪情況又是如何？yes123求職網調查發現，六成一上班族高達三年以上沒調薪，甚至有12%達十年以上；平均被凍薪4.3年，創12年新高。

yes123求職網「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」顯示，合計在三年(含)以上「沒調薪」的，共占61.2%，其中甚至有12%是高達「十年(含) 以上」。平均下來，則是「被凍薪」4.3年，仍是十二年以來的新高水準，換算下來，代表大概有1,570天沒被加薪。

調查更發現，上班族平均「最長」能忍受1.6年完全不加薪，所以相較4.3年的「凍薪期」，也已超過忍耐極限「2.7年」。

「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格。勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在36.4分，不如去年的37.7分，創下十二年以來新低水準。其中自評「零分」的，比例更佔了17.3%。(2014年為54.4分；2015年為45.8分；2016年為45.2分；2017年為43.4分；2018年為40.2分；2019年為40分；2020年為39.7分；2021年為39分；2022年為38.4分；2023年為36.5分)

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

上班族 求職 薪資

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