主管離世、接任者評價差…她秒提離職卻憂空窗期：反悔會被看不起嗎

許多人換工作都會選擇騎驢找馬避免空窗期焦慮，一名女網友在Dcard發布貼文抒發心情，表示自己近日因為工作壓力大提了離職，然而事後又反悔，擔心自己的空窗期遙遙無期，因此煩惱該不該向公司提出續任，又擔心讓大家白忙一場、招人批評。

原PO表示自己年資4年，薪資3萬，學經歷都普通。近期主管意外離世，而她的工作非常需要上級指導，主管突然離開讓她失去指標，獨立判斷各項決策讓她備感壓力，直呼「我自認沒強大到這樣」。她補充，公司是以年資順位升遷主管，而未來的主管卻是個沒實力、推卸責任、評價很差的人，加上部門流動性高，想到未來要和新主管兩人當固定班底就退縮。

因此她在衝動下提了離職，當下被慰留也明確的以「人力問題、離家太遠、決定好了」等等理由果斷拒絕。然而現在想到自己的學經歷，不曉得要空窗多久，「好害怕沒有收入的日子」，雖然有些許存款，仍感到後悔。如今離職單都寫好了，內部不少人也知道這件事，同時公司已經開始找人，她憂心反悔會被看不起，尤其公司有非常會批評的人，肯定會落人口實。

貼文曝光後不少網友搖頭，「妳的煩惱讓我以為妳才剛出社會」、「薪水才3萬到底在怕什麼？滿街都是這個薪水好嗎」、「才3萬還要主管帶，還工作4年了，感覺妳很沒用」、「妳只是害怕空窗並不代表妳對這份工作有多滿意」。也有網友鼓勵「離職後休息幾天就振作起來！不要一直內耗自己，加油」、「有經驗了不要怕，職涯很長，不要畫地自限，要有信心」。