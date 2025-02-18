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通膨又加班！92%上班族薪情差、滿意度12年新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
近年產業出現嚴重缺工潮，雖帶動企業加薪，只是通膨壓力仍在，且加班文化依舊盛行，上班族普遍對自己的收入狀況並不滿意。示意圖／ingimage
近年產業出現嚴重缺工潮，雖帶動企業加薪，只是通膨壓力仍在，且加班文化依舊盛行，上班族普遍對自己的收入狀況並不滿意。示意圖／ingimage

近年產業出現嚴重缺工潮，雖帶動企業加薪，只是通膨壓力仍在，且加班文化依舊盛行，上班族普遍對自己的收入狀況並不滿意。

根據yes123求職網18日公布的最新調查顯示，若衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達92.1%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，且有89%有離職念頭，至於今年的平均加薪期望值，則落在6,140元，比去年的6,016元，又多了124元，增幅為2.1%。

「薪情差」更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格。勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在36.4分，不如去年的37.7分，創下12年以來新低水準。其中自評「零分」的，比例更占了17.3%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌進一步指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

上述「蛇年薪資滿意度與升遷卡關調查」，是由yes123求職網於2025年2月3日到2月14日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，且目前有工作的求職會員（已畢、役畢或免役者），有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。

上班族 加班 求職 薪資

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