快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

主計總處2024年各行業薪資排名出爐 「金融及保險業」最威

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

行政院主計總處17日發布2024年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果，並同步發布2024年各行業薪資排名，由「金融及保險業」拔得頭籌，該行業每人每月總薪資平均超過10萬元，達107,348元，年增9.27%；排名第二的是「電子零組件製造業」，該行業每人每月總薪資102,150元，年增7.88%；排名第三的則是「電力及燃氣供應業」，該行業每人每月總薪資96,669元，但其增幅僅0.08%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，金融業去年業績相當好，不僅獎金發得多，也持續為員工加薪；至於電子零組件製造業，則因AI助攻，使得該行業已成為我國非常重要的產業。「運輸及倉儲業」該行業每人每月總薪資65,305元，年增5.40%，表現也佳，主因航空業去年業績非常非常好，大家都出國玩，海運也不差，只是沒有2023年來得好。

譚文玲還提到，「批發業」該行業2024年每人每月總薪資平均57,472元，年增6.73%，薪資成長幅度亮眼，主要與製造業出口有關。

此外，譚文玲並指出，由於薪資有其僵固性，2024年各行業總薪資表現多呈正成長，惟仍有部分行業呈現衰退。細部觀察小行業，其中「用水供應業」，則呈年減0.3%，分析主要原因為年資超過20年以上的高薪者陸續退休，年輕新血加入，與世代遞補有關。另外，「海洋水運業」的減幅更大，達1.52%，主要是因為疫情紅利消失，但整體來說該行業的薪資表現仍佳，只是和前幾年相比相對少了一點。

薪資 製造業

延伸閱讀

總預算刪減 林俊憲譏諷藍白的12項預算案「大發明」

三年超徵1.3兆減少債務8千億 國民黨團：差5千億跑去哪？

提總預算12大窒礙難行 卓揆持續爭取與韓國瑜見面溝通

藍控杯葛總預算 政院：立院未邀主總核算

相關新聞

主計總處2024年各行業薪資排名出爐 「金融及保險業」最威

行政院主計總處17日發布2024年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果，並同步發布2024年各行業薪資排名，由「金融及保...

履歷列「4要求」被已讀不回 36歲女作業員崩潰：只求月薪32K

工作百百種，但想找到合乎自己需求的工作，得花一點功夫。日前有位女網友表示，她今年36歲，目前在科技業當作業員，但公司打算移到別的縣市，因此她打算重新找工作，然而在履歷上羅列出自己的需求後，發現都沒有回應。對此，有網友建議她找三種類型的工作，分別是「作業員、餐飲業、國營」。

薪水5年不漲…提離職秒加1萬！他激動「泡麵再見」又糾結：該留嗎？

年資不斷增加薪水卻不見起伏，不少人會因此選擇跳槽其他公司。一名網友在Dcard分享，自己長年在公司工作薪水卻遲遲不漲，在他決心離職後公司卻爽快開出加薪1萬來挽留，他忍不住猶豫該不該留。

診所月薪45K…26歲女猶豫跳槽台積電 網先打預防針：不是人人待得住

該趁年輕衝一波事業還是選擇留在舒適圈？一名女網友在Dcard上發文討論，表示自己正在猶豫要繼續做現在的工作還是轉戰台積電。因為自己一畢業就在現在的診所上班，她很怕一離開就後悔，不過又擔心自己持續做下去，未來診所有個萬一自己會沒保障，向網友詢問是不是應該趁年輕出去賺多一點錢。

科技業缺工研替役鍍金！碩士58K以上博士學歷74K以上

1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心合作「2025研發替代役調查」，針對企業人資以及碩士以上在學生進行調查。研發替...

無償加班忙到不行…「托嬰中心」上班累翻 她嘆：月薪才3萬

各行各業都有辛苦之處，而在「托嬰中心」上班究竟有多累呢？一名女網友發文，稱她在托嬰中心上班，每天從七點半上班到下午五點半，中午休息時間也要寫聯絡簿、照顧孩子，下班還要做教材，完全沒有自己的時間，讓她不禁感嘆：「一個月也才3萬，做的心好累」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。