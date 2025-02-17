主計總處2024年各行業薪資排名出爐 「金融及保險業」最威

行政院主計總處17日發布2024年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果，並同步發布2024年各行業薪資排名，由「金融及保險業」拔得頭籌，該行業每人每月總薪資平均超過10萬元，達107,348元，年增9.27%；排名第二的是「電子零組件製造業」，該行業每人每月總薪資102,150元，年增7.88%；排名第三的則是「電力及燃氣供應業」，該行業每人每月總薪資96,669元，但其增幅僅0.08%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，金融業去年業績相當好，不僅獎金發得多，也持續為員工加薪；至於電子零組件製造業，則因AI助攻，使得該行業已成為我國非常重要的產業。「運輸及倉儲業」該行業每人每月總薪資65,305元，年增5.40%，表現也佳，主因航空業去年業績非常非常好，大家都出國玩，海運也不差，只是沒有2023年來得好。

譚文玲還提到，「批發業」該行業2024年每人每月總薪資平均57,472元，年增6.73%，薪資成長幅度亮眼，主要與製造業出口有關。

此外，譚文玲並指出，由於薪資有其僵固性，2024年各行業總薪資表現多呈正成長，惟仍有部分行業呈現衰退。細部觀察小行業，其中「用水供應業」，則呈年減0.3%，分析主要原因為年資超過20年以上的高薪者陸續退休，年輕新血加入，與世代遞補有關。另外，「海洋水運業」的減幅更大，達1.52%，主要是因為疫情紅利消失，但整體來說該行業的薪資表現仍佳，只是和前幾年相比相對少了一點。