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履歷列「4要求」被已讀不回 36歲女作業員崩潰：只求月薪32K

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／ingimage
面試示意圖。 圖／ingimage

工作百百種，但想找到合乎自己需求的工作，得花一點功夫。日前有位女網友表示，她今年36歲，目前在科技業當作業員，但公司打算移到別的縣市，因此她打算重新找工作，然而在履歷上羅列出自己的需求後，發現都沒有回應。對此，有網友建議她找三種類型的工作，分別是「作業員、餐飲業、國營」。

一名女網友在Dcard發文表示，她們公司打算移廠到別的縣市，但她無法跨縣市工作，又怕沒有工作收入，所以想要重新找工作，不敢直接辭職，打算先騎驢找馬，等找到新工作再說。

不過原PO指出，目前履歷投出後不是沒有消息，就是被公司已讀不回，讓她不禁疑惑「我的需求很難找嗎？」她也明白列出自己的需求——第一是不要週休二日、固定休，希望是排休、輪休，且喜歡休平日，假日偶爾有休就好了；第二是固定日班，不輪班；第三是薪水有3萬2千元至3萬5千元；第四是要有勞退、三節、年終。

求職陷入瓶頸，她焦慮直呼道「是我的需求太難嗎？都沒有人請我面試，不然都是週休二日，我希望找工廠、穩定（的）工作跟薪水而已，是因為我在職？還是真的因為我的年紀？」

對此，網友回應「我朋友在職4等缺考上國營，可以試看看」、「36歲還好，很多工廠願意收，不然去餐飲業也可以，薪資差不多，也不用輪班，其實可以考慮」、「妳可以修改一下履歷，多寫一些當技術員的專業內容」、「日月光作業員很符合妳的要求」、「建議麥當勞正職，起薪有3萬2千元，還可以自己選上課時段跟休假時間」、「妳也可以試看看做保全」、「理論上作業員跟保全都滿好上的」。

求職 職缺 面試

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