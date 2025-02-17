科技業缺工研替役鍍金！碩士58K以上博士學歷74K以上

1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心合作「2025研發替代役調查」，針對企業人資以及碩士以上在學生進行調查。研發替代役擁有四大優勢，分別是：「畢業即就業」、「生活自主性」、「進入知名企業」及「薪資保障」，用人單位大多來自業界的領先企業，不僅重視研發人才，還提供完善的訓練及職涯發展機會；目前碩士學歷的役男每月薪資平均約58K以上，博士學歷則為74K以上，對未來職業發展非常有利。

根據「企業晉用研發替代役滿意度調查」顯示，專業人才市場供需失衡，企業求才若渴，有高達80.3%科技業曾經（已經）晉用過研發替代役。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，研發替代役自民國97年實施以來，網羅甄選碩博士學歷的役男，83-93年次以後出生者，役期1年6個月，歷經三階段的人才養成過程，為創造產業升級不斷努力，在「素質上」滿足了企業迫切需求，足見晉用研替役男新兵，已是預約頂尖人才的重要管道，在競爭激烈的全球市場，持續厚植台灣研發創新實力。唯要關注的是，少子化加劇、就業意向的改變以及國際大廠頻頻挖角，也都是目前科技業迫切待解的難題。

企業除了申請研發替代役員額之外，擴大徵求系所人才50.3%、推行產學合作43.6%、提供實習機會38.7%，以及跨界徵才28.4%，也都是目前用來解決缺工問題的攬才管道。以人才培育角度而言，有三成企業認為役期三年以上較為理想，而整體理想役期平均為21個月。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳確認將在台灣設立總部，催化了理工系所熱度飆升，根據調查指出，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群50.6%、工程學群49.3%、數理化學群31.2%；另有18.7%企業表示沒有特別偏好的學群。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為協助企業與役男精準媒合，1111人力銀行「114年研發替代役熱門職缺」，整理出流程薪資詳解、研替FAQ、學長甘苦談以及熱門職缺，匯集日月光半導體、世界先進、廣達、聯電、中鋼等知名大廠研替員額，快速了解研替申請流程。

為了使114年度的員額核配流程更加透明，並幫助碩士以上屆齡的役男了解報名及甄選的相關程序，研發替代役專案辦公室舉辦一系列說明會。除了之前的5場說明會外，還將新增2場。