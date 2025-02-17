薪水5年不漲…提離職秒加1萬！他激動「泡麵再見」又糾結：該留嗎？

年資不斷增加薪水卻不見起伏，不少人會因此選擇跳槽其他公司。一名網友在Dcard分享，自己長年在同一間公司工作，但薪水遲遲不漲，他決心提離職後公司卻爽快開出加薪1萬來挽留，讓他十分猶豫該不該留。

原PO透露自己剛畢業進公司月薪35,000元，過了整整5年從未加薪，實在忍受不了的他提了離職，沒想到公司表示願意把他的月薪從35,000直接提升到45,000，整整加了1萬元。「如果是大家，會繼續待這種公司嗎？」他表示如果留下來，以後就是月薪45,000，想到可以結束吃泡麵繳學貸的日子，內心就很激動。

貼文曝光後有網友點頭，「既然你的需求已達到，就繼續待吧，除非你的職位能領更高薪」、「建議再待一陣子，之後想跳槽也比較好談薪」、「薪水你有滿意工作環境也可以，我覺得可以繼續」、「不錯了，公司還器重你加薪挽留，而且不算羞辱式加薪」、「不建議衝動離職」。

也有網友建議原PO騎驢找馬，「這種提離職才加薪的公司通常很會壓榨員工，不能久待，建議暫時待著然後一邊找更好的工作」、「可以留下，一邊找新工作，這樣跟下家公司談薪水可以直接用45,000以上去開」、「加完再做一段時間看看，可以順便看下一個工作」。