診所月薪45K…26歲女猶豫跳槽台積電 網先打預防針：不是人人待得住

該趁年輕衝一波事業還是選擇留在舒適圈？一名女網友在Dcard上發文討論，表示自己正在猶豫要繼續做現在的工作還是轉戰台積電。因為自己一畢業就在現在的診所上班，她很怕一離開就後悔，不過又擔心自己持續做下去，未來診所有個萬一自己會沒保障，向網友詢問是不是應該趁年輕出去賺多一點錢。

原PO表示目前在一間小診所上班，月薪大概42K到45K，基本的三節獎金都有，年終是底薪1.5個月，年薪估算58萬，月休8天。最近在觀望新工作，發現自己對台積電技術員有興趣，上網看到的資料寫年薪保守計算有將近70萬，甚至更高，做二休二。

因為現在才26歲還很年輕，她正在思考是不是換個對於未來有保障的工作比較好，至於猶豫不決的原因是診所是自己的舒適圈，因為大學畢業就在這裡，很怕離開會後悔，但又怕做個幾年後診所倒了。

貼文曝光後有網友搖頭表示先應徵再說，「技術員錄取率比想像中低很多」，也有不少人分享自己的看法，「台積作業員雖然年薪高，但是環境要看你能不能適應，另外有沒有辦法承受上面領班給你的壓力」、「當然是先去台積電當技術員賺一波啊，加上加班費、年終，基本上都會破百一點點」、「26一定是衝，抗壓性學習效率都在頂峰，衝了啦」、「工廠也不是人人都待得住，封閉環境要穿無塵服進產線，手機不能帶，工作內容枯燥」。